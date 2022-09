Gdzie obejrzeć mecz Legia - Radomiak?

Spotkanie Legia Warszawa - Radomiak Radom najlepiej oczywiście obejrzeć z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3. Trzeba się jednak spieszyć z zakupem wejściówki, bo w kasach zostało już niewiele. Na ten moment zajętych jest już ponad 26 tysięcy miejsc! Ponadto mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport a w internecie na canalplpus.com, początek o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - RADOMIAK FORTUNA: 1 2.02 X 3.55 2 3.95

Komentarze (6)

Przemo - 15 minut temu, *.201.80 Piątki lepsze niż niedziele! odpowiedz

Dominik - 55 minut temu, *.centertel.pl @zeta



Wpływ na to mają zmiany od samej góry, polityka transferowa, promocje na bilety no i styl gry… w końcu jest wysokie tempo, a nawet jak przegrywamy to ciśniemy i chociażby dlatego udało się mecz z górnikiem zremisować (była szansa na wygraną) a z TBB wygrać. odpowiedz

L L L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl do zeta, 20 tys to pewnie z Radomia będzie ;)) odpowiedz

zeta - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nie myslalem, ze nadejda czasy, ze mecz z Radomiakiem to bedzie hit przy Lazienkowskiej i na mecze z ta druzyna bedzie przychodzic po 26 tys+ kibicow. Pelny stadion na takim meczu??? Rozumiem Wisla, Lech, Widzew... ale Radomiak???? odpowiedz

Felek - 52 minuty temu, *.netfala.pl @zeta: Już z Górnikiem było ponad 23 tys. Na meczu z Radomiakiem będzie ponad 25 tys. i oby taki stan się utrzymał na każdym meczu. W końcu to stolica, największe miasto w Polsce i frekwencja typu 10-15 tys. jest wstydliwa. odpowiedz

Alan - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @Felek:

Chcesz przez to powiedzieć że poprzedni sezon to był wstyd nie tylko dla piłkarzy ale i kibiców ? Bo właśnie taką mieliśmy frekwencję w wielu meczach . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.