Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Radomiak Radom przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - RADOMIAK FORTUNA:

go(L)op - 3 godziny temu, *.shlnet.pl e tam płaczecie:) wazne że kasa im sie zgadza:) komentatorzy klasa za to by móc tak owijać w bawełne że jest dobrze że jest poziom piłki. w sumie za to im tez płacą. V liga:) Kibice MISTRZOWIE ŚWIATA:) odpowiedz

lw73 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Po wtorkowych 120min, od cholery długiej drodze zmordowali te 3pkt.

Czy pamiętacie jeszcze gdzie byli i jak grali po 8 kolejkach poprzedniego sezonu? odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Słabizna potworna - nie było tej gry na 100% o której mówił trenerzyna. ZERO PRESSINGU bez piłki. Takie pitu pitu jak Pogoń - tytułów się nie wygra taką słabą grą.



Potrzeba innego trenera. odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Parodia, ale Augustyniak ma kopyto odpowiedz

1973 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ten Carlitos już się chyba zmęczył polską ligą? odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brak reżysera,brak pomyśli na grę....oni liczą,że sam Carlitos wygra nam trzeci mecz z rzędu??? odpowiedz

Jimi70 - 4 godziny temu, *.orange.pl Josue ani jednej piłki prostopadłej nie potrafi dokładnie zagrać odpowiedz

Robert Szenfeld - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kapusta do warzywniaka. Nic nie gra, jest .... nie wierzę, że to piszę ... gorszy od rosołka odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Banda ogórów która z koszulkami Legii powinna mieć do czynienia jedynie,kiedy trzeba nastawić pranie! odpowiedz

1973 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ten Mladenovic to jest jakiś świr!

Nadaje się do pokoju bez klamek odpowiedz

Sarcastico. - 4 godziny temu, *.orange.pl Mamy wyjątkowych idiotów w składzie... odpowiedz

Jimi70 - 5 godzin temu, *.orange.pl Kapustka ok 70% ma niedokładnych zagrań co jest do ch...

Inne kluby przyjeżdżają na L bez nazwisk i bawią sie z nami jak z uczniakami, grają szybciej piłkę kombinacyjną a zawodnicy L stoją i nie wiedzą gdzie jest piłka i tak już od kilku lat, nie wiem o co chodzi odpowiedz

Sarcastico. - 5 godzin temu, *.orange.pl @Jimi70 : Na prawdę nie wiesz o co chodzi? odpowiedz

Jimi70 - 4 godziny temu, *.orange.pl @Sarcastico. : naprawdę, mógłbyś mi wytłumaczyć o co tu chodzi ? odpowiedz

R - 5 godzin temu, *.73.108 Ciekawe kiedy nasza Legia zacznie grać płynnie, szybko,z polotem i skutecznie? Jak na razie to jest kibel odpowiedz

Sarcastico. - 5 godzin temu, *.orange.pl @R: Kiedy zacznie zatrudniać piłkarzy i trenerów. odpowiedz

HHAAHA - 5 godzin temu, *.centertel.pl Co wy ogladacie jedyne dno gra Jedrzejczyk no i plich troszke nijaki odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.com.pl Kiedy oni wreszcie kogoś dominują? Radomiak na razie się bawi. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.chello.pl @Hiszpan: Radomiak groźniejszy. Nie bardzo widać by nasi mieli jakiś pomysł. Ale może na chwilę zapomną rywale o Carlitosie :). odpowiedz

Sobo(L)ew - 5 godzin temu, *.plus.pl @Hiszpan: Jak wypier...lisz loczka, znajdziesz bogatego właściciela i zatrudnisz Staśka Czercsesowa. On ich weźmie w obroty i nie będzie ciężkich meczy. odpowiedz

Yaro - 5 godzin temu, *.com.pl Kapusta glowa pusta. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.netfala.pl Wincyj lebiegi Slisza i Dziada Picha znów gramy w 9.... odpowiedz

Sarcastico. - 5 godzin temu, *.orange.pl Won na Syberię wkładziny do koszulek. Tfu... odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Josue, Slisz, Kapustka, Wszolek do wywalenia odpowiedz

Miasto chytrej baby - 5 godzin temu, *.datapacket.com Naprzód Legio, dojeżdżamy trzy cytryny! odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl JPRDL,kto tu nie przyjedzie,to klepie sobie jak chce! odpowiedz

Jimi70 - 5 godzin temu, *.orange.pl Same gwiazdy, zero pomysłu na grę i niedokładna gra - taki jest obraz Legii od paru lat odpowiedz

Jim - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jedyny pozytyw tego dziadostwa co prezentują jak do tej pory nasi "zawodnicy" to pauza Jędrzejczyka w następnej kolejce odpowiedz

Sebo(L) - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Narazie jestem wstrząśnięty... stanem murawy na Legii! WTF?!! odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Jaaazzzzddddaaaa z nimi ukochana ma Legio Warszawa!!! odpowiedz

Olo - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Witam poproszę o jakiś darmowy link do meczu urlop na mazurach a chciałbym obejrzeć zajebisty mecz poproszę o pomoc odpowiedz

muLtibiLioner miLości do Legii✌️????✨ - 7 godzin temu, *.168.213 @Olo : na youtubku dobrze poszukaj, może jakosc nie przygniata itd ale da rade zobaczych ukochaná Legie Warszawe ????⚽️✌️????✨✨ odpowiedz

pegiezet - 6 godzin temu, *.chello.pl @Olo : prosze https://strims.top/LegiaWarszawaRadomiakRadom.php odpowiedz

Młody Junaki - 6 godzin temu, *.net.pl @pegiezet:

A wiesz jak tam włączyć fullscreen? bo mi znika pasek z ekranu odpowiedz

pegiezet - 6 godzin temu, *.chello.pl @Młody Junaki: ja normalnie wlaczam, w prawym dolnym rogu masz sterowanie glosnioscia oraz full scceen, ja mam adblock wiec normalnie widze po najechaniu na transmisje te opcje, bez adblock moga sie jakies reklamy wlaczac dodatkowo. odpowiedz

Grzegorz - 5 godzin temu, *.chello.pl @Olo : strumyk mecze odpowiedz

1973 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Olo : c+online ???? odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

............................. Tobiasz .................................

Johansson ... Jędrzejczyk .... Nawrocki .... Mladenović

........................... Augustyniak ..............................

Wszołek ............... Kapustka ..... Josue .......Pich

............................. Carlitos ........................... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 8 godzin temu, *.52.135 Ciekawe kto dziś będzie nas męczył i powodował zwiększone ilości wypijanego alkoholu, mowa oczywiście o legijnym składzie odpowiedz

