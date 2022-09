Konferencja pomeczowa

Runjaić: To był wyczerpujący tydzień

Piątek, 2 września 2022 r. 23:32 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Widzę uśmiechnięte twarze i ja też jestem zadowolony. Szczególnie, że za nami ciężki, wyczerpujący tydzień, a do tego odnieśliśmy ważne zwycięstwo. Chcę podziękować wszystkim za ostatnich 10-12 dni. Nie tylko mojemu sztabowi szkoleniowemu, ale również fizjoterapeutom, osobom dbającym o odżywianie graczy, dziękuję kibicom, którzy kibicowali do końca zarówno w Niecieczy, jak i dzisiaj. Oczywiście słowa podziękowania należą się drużynie. Wszyscy wykonali kawał dobrej roboty.







Dzisiaj zostawiliśmy na boisku dużo pasji oraz wykazaliśmy się cierpliwością. Cierpliwością, że jeśli zachowamy rytm, to będziemy strzelać. To nie jest łatwe dla kibiców, żeby oglądać takie mecze jak ten, bo wydają się nudne. Szczególnie, gdy rywal gra głęboko w defensywie. Niemniej wygraliśmy i była to zasłużona wygrana. Można powiedzieć, że wycisnęliśmy z tego spotkania wszystko, jak cytrynę. Było warto. Radomiak miał pomysł na ten mecz. Grali głęboko i kompaktowo w defensywie. Nastawili się na grę z kontry. W pierwszej połowie mieli swoje szanse, ale Kacper Tobiasz wykazał się refleksem i pozostawił nas przy życiu.



W drugiej połowie kontrowaliśmy grę, ale wiemy, że piłka jest nieprzewidywalna. Zawsze jest ryzyko, że można nadziać się na kontrę lub stracić bramkę ze stałego fragmentu gry. Goście mieli groźne dośrodkowania, szczególnie z lewej strony, ale potrafiliśmy bronić się do końca. Ten zespół wierzy w siebie i wie, że czasami jedna akcja może dać wygraną i tak dziś było. Cieszę się z trafienia Rafał, bo zdobył ważną bramkę. Do tego jest to istotny zawodnik i myślę, że z meczu na mecz będzie prezentować się jeszcze lepiej. Zresztą mogę liczyć na każdego zawodnika w tej chwili. Mamy świetną atmosferę i jest miejsce zarówno na pracę, jak i na momenty rozprężenia.



Jesteśmy liderem, ale mówiąc szczerze. Dziś, ten tydzień... W zasadzie to jest podróż, która trwa niemal trzy miesiące. Od początku mieliśmy plan działania, byliśmy skoncentrowani na pracy. Dzień po dniu i jestem zadowolony, bo pracowaliśmy bez względu na wyniki. Owszem, nadal jesteśmy daleko od topowego poziomu, jaki powinna reprezentować Legia. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze. Krok po kroku. Przed nami trudna podróż, ale dotrzemy do pięknego celu. Jednak teraz koncentrujemy się na najbliższym tygodniu, bo czeka nas trudny mecz z Rakowem.