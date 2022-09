Konferencja pomeczowa

Lewandowski: Wystarczył jeden błąd

Piątek, 2 września 2022 r. 23:11 Fumen, źródło: Legionisci.com

Mariusz Lewandowski (trener Radomiaka): Chcieliśmy dziś wygrać i były ku temu przesłanki. Szczególnie w pierwszej połowie graliśmy dobrze stworzyliśmy sytuacje bramkową. Powinniśmy prowadzić po akcji Mauridesa. Gdyby trafił, to spotkanie lepiej by się ułożyło. W drugiej części za bardzo się cofnęliśmy.



Można powiedzieć, że przy wybiciu piłki Machado myślał, że jest faulowany. Natomiast powinien grać do końca i zabezpieczyć strefę przed polem karnym. Nie powalczył do końca i to zakończyło się celnym strzałem Legii. Wystarczył jeden błąd, brak pressingu na zawodniku i gospodarze trafili na wagę zwycięstwa.







Nie chcę na gorąco wskazywać najsłabszego elementu w dzisiejszym meczu. Muszę go najpierw przeanalizować. Szczególnie, że mecz nie był słaby w naszym wykonaniu. Była dyscyplina taktyczna, choć czasami brakowało doskoku do przeciwnika. Były dobre i mądre momenty, zmiana ciężaru gry, granie piłką. Zarówno zespół, jak i konkretni gracze realizowali założenia. Brakowało skuteczności, ale obraliśmy dobry kierunek i bramki pojawią się. W piłce bramki zmieniają optykę meczu. Dziś nie udało nam się otworzyć wynik spotkania, ale będziemy dalej pracować, żeby wyglądało to lepiej w kolejnych spotkaniach.