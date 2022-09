Rozbili mur

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Marcin Borkowski

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Karol Iwanowicz



Komentarze (26)

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wreszcie w domu. Zimno było wracać rowerkiem. Legia dzisiaj tylko waleczna, bez blasku i bajeru. Ale wygraliśmy... Świetny Augustyniak i Maik. Bezbłędny Tobiasz ( długo u nas nie pogra), to szczęście oglądać takiego Grajka. Legia ma świetny skład, ale muszą się zgrać bardziej. Fajne te piątki są. Legia to Potęga ! odpowiedz

maf20 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Baku - ani jednego dobrego zagrania, choćby jednej dobrej decyzji. Przypomina mi się Ojamaa, a, wcześniej Manu.

Kapustka - to 1/4 tego co potrafi. Oj będziemy czekać, aż odnajdzie formę. Od tego zależy mistrzostwo.

Tobiasz - klasa światowa.

Carlitos - sprowadził na Ziemię co niektórych. Nie podawali, ale on potrafi samemu kreować, ale nie tym razem.

Muci - nadal uważam, że to nasza nadzieja. Piłkarz bardzo utalentowany. Z techniką i dobrym strzałem, co u nas niespotykane. Potrzebuje więcej pewności siebie i zaufania.

Wszołek - Od dawna piach. Musi się ogarnąć, tak jak Kapustka.

Josue - ma dryg do kreowania, dobre panowanie i zastawianie piłki, ale ostatnie mecze przepełnione niedokładnymi podaniami. Potrzebne ogniwo.

Augustyniak - poza strzeleniem bramki udane interwencje w obronie. Trudno będzie Już go wygryźć ze składu. Widzę go na defensywnym pomocniku zamiast Bartka. Na środku Jędza z Nawrockim.

Ikea, Mladen - dość poprawne mecze. To klasowi zawodnicy jak na eklapę. Mladen nadal może być gwiazdą ligi...



Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Tylko wynik pozytywny gramy piach taki jak za poprzedników. Skrzydła nie istnieją, podania na wolne pole do Carlitosa nie ma. Obraz dzisjszego meczy to sierota pseudopiłkarz Slisz błąkający się w kole środkowym między Josue a Augustyniakiem i podający do najbliższego partnera. NIE dla Dla dziadostwa w stylu Rosołek Pich Sokołowski i gamoń Slisz... odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Znaffco, Slisz dziś jeden z lepszych na boisku. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: sam jesteś gamoń - dziś Bartek zagrał bardzo dobry mecz! odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl Mladenović niech się uda do psychologa ,jak nie może zapanować nad emocjami .Może nie grał dzisiaj najgorzej ,ale za tą żółtą kartkę w ocenach ma ode mnie dzisiaj 1 ,szkoda ,że nie ma 0 !!Czekam kiedy formą taka jak z Warty błyśnie w końcu Baku.Wszołek bez formy ,na plus tylko Tobiasz i cała obrona ! odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Powtarzam. Legia liderem. odpowiedz

Single malt - 3 godziny temu, *.wawtel.pl Mecz ciężki i wygrana cieszy, bo rok temu, to byłoby w plecy, albo … cenny remis. Radomiak jest dobrze poukładaną drużyną i zaparkować autobus umieją. Runiaic za późno zrobił zmiany. Zwłaszcza Pich kwalifikował się do zejścia Jeszcze przed przerwą. Baku chociaż robił zamieszanie. On i Muci chyba potrzebują psychologa, żeby im dodał pewności siebie. Chociaż co to za faceci, którzy jak nie mają? odpowiedz

Xyz - 3 godziny temu, *.orange.pl 3 mecze wygrane w tydzień. Dziękuje, wraca normalność. Styl to my w ostatnich latach mieliśmy na koniec jesieni na początku Magiery i kilka razu pod Vuko. A MP kilka zdobyliśmy. Najważniejsze 3 punkty. odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.161.126 Co niektórzy widzieli Legie ostatnio jako murowanego kandydata do mistrzostwa. Ja mam zdrowe zęby, a bolały mnie przez 90minut.

Legia nie zagrała w tym sezonie ani jednego dobrego meczu, ostatnie spotkania to wymęczone: zwycięstwo 1:0, zwycięstwo po dogrywce oraz wymęczony remis.

Chodzę na Legie 30 lat ale nigdy nie mieliśmy tak słabych piłkarzy jak obecnie, bez formy, zblazowanych. Podniecamy się Josue, który próbuje od ponad roku trafić w bramkę wykonując rzut wolny, a przecież on takiemu Radovicovi to mógłby korki nosić… Nie chce mi się reszty wymieniać i porównywać, ale np taki Jodlowiec to ten wielki talent Kapustke bije na głowę…

Nie ma pomysłu w Legii, kreatywności, podań prostopadłych, porządnych strzałów z dystansu ( chociaż tego od zawsze w Legii było niewiele). Kontry marnowane seriami w idiotyczny sposób, pressing własny nie istnieje a wychodzenie spod pressingu to strata albo laga od bramkarza i… strata. O odskakiwaniu piłki podczas przyjęcia czy podaniach kompletnie do nikogo nie wspomnę.

Słabo to wyglada, a najgorsze jest to ze prezes doprowadził do tego, ze tę słabiznę cześć ( większość ?) odbiera jako dobra monetę… No bo w zeszłym sezonie to było dziadostwo, a teraz…

eloeloelo - 3 godziny temu, *.chello.pl na poczatku drugiej polowy usnalem....mecz byl naprawde fascynujacy odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękuję bardzo. LEGIA LIDEREM

Augustyniak ⚽️Mamy lidera, w Warszawie mamy lidera.

70,8 % możliwych punktów zdobytych. Gdzie była Legia rok temu w tabeli?

L... - 3 godziny temu, *.plus.pl Cieszę się i gratuluję piłkarzom ( L) . Męcz słaby ale skuteczny. Może trochę na farcie jednak zwycięstwo to jest zwycięstwo. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Żyleta- 90 minut śpiewania. Owszem race, oprawa i że mistrzem Polski jest Legia. A poza tym to w kółko powtarzające się pieśni. Kilka razy brawa. Jak w teatrze i na festiwalu piosenki kibicowskiej. Brak energii. Męcz przyjaźni zobowiązuje. Żyleta ratuje atmosferę na meczu, chociaż sama nie prezentuję się za dobrze. Tak jak piłkarze. Słabiutko. Kibice powinni swoimi reakcjami budować piłkarzy. Mnie osobiście 90 minut śpiewania już nie rajcuje. Trzeba by zrobić coś co ruszy innych kibiców, Jakieś reakcje przy podaniach,dłuższych piłkach, przyspieszeniach itd. Reakcja kibiców może mieć wpływ na grę. A śpiewanie przez 90 minut już się ograło. Trzeba pomyśleć o tym...Pozdrawiam bracia odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl @L...: Bardzo słuszne spostrzeżenia - tak jest na zachodzie, że jak zespół atakuje to trybuny się ożywiają - w Feyenoordzie jak Feyenoord naciera to cały stadion aż wrze jak wulkan. Niesamowicie się to słucha i ogląda - w Polsce jest pier...lona nuda cały mecz - wyklepany pioseneczki powtarzane 100-200 razy - nie ma to żadnego przełożenia na to co się dzieje na boisku - apatia totalna dziś.



Proponuje sobie to zobaczyć jak trybuny powinny reagować na boisko -

https://www.youtube.com/watch?v=HpSJblx2rwI&t=271s&ab_channel=Feyenoord odpowiedz

Guti - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To nie jazda figurowa!!! Liczą się 3pkt!!!! odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Brawo Legio!!! Brawo!!! odpowiedz

Postronny kibic - 4 godziny temu, *.centertel.pl Oglądałem dziś mecz Legii, co za syf, przez 50 minut ani jednego strzału. Jak wy możecie chodzić na taki badziew? odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Postronny kibic : ważne, że ty nie chodzisz - od razu nam lepiej. odpowiedz

Rio - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia liderem. I tak już zostanie do końca sezonu. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.205.108 Brawo, brawo! Jeeeeest! odpowiedz

Miasto chytrej baby - 4 godziny temu, *.datapacket.com Trzy cytryny dojechane, brawo! TYLKO LEGIA! odpowiedz

