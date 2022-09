Augustyniak: Bramkę dedykuję synkowi

Sobota, 3 września 2022 r. 01:14 Bartosz Kuciński, Kamil, źródło: Legionisci.com

- Fajnie jest strzelać bramki, to naprawdę wspaniałe uczucie. Super, że zdobyliśmy 3 punkty po tym maratonie 7 dni, 3 mecze, 3 zwycięstwa i to buduje nas jako zespół - powiedział po meczu Rafał Augustyniak.



- Zagraliśmy na zero z tyłu, wygraliśmy - to na pewno cieszy. Bramkę dedykuję mojemu synkowi Frankowi, który się urodził dwa tygodnie temu.



- Z Radomiakiem grało się ciężko. Rywale postawili ciężkie warunki, fajnie grali w defensywie, byli zbyt mocno zdyscyplinowani i dobrze się przesuwali. W pierwszej połowie było nam bardzo ciężko. W drugiej części zagraliśmy trochę odważniej.



- Nie rozumiem takiej sytuacji takich głupich kartek staram się w ogóle w tym nie uczestniczyć. Dla mnie takie zachowania są po prostu głupie, bo dostajemy żółte kartki i tracimy zawodników- Mówił Rafał Augustyniak o sytuacji z 55 minuty.







- Większość kariery grałem na defensywnym pomocniku. Tam się też bardzo dobrze czuję, bo lubię grać do przodu. Lubię gdzieś tam się włączać do akcji ofensywnej. Wiadomo, że z pozycji obrońcy nie można się za każdym razem włączać, bo trzeba pilnować tyłów. Rozmawiałem z trenerem, powiedział, że będę grał tam, gdzie będę potrzebny i będę się starał wypełniać moje zadanie jak najlepiej potrafię.



- Walczymy o mistrzostwo. Wiadomo, że Legia w każdym sezonie walczyła o tytuł i walczy o Puchar Polski. Krok po kroku zdobywamy punkty. Jeżeli będziemy wygrywać, to wiadomo, że będziemy się pieli się w tabeli.



- Widać, że jesteśmy dobrze przygotowani, bo zagraliśmy 3 dni temu 120 minut i fizycznie wyglądaliśmy naprawdę dobrze. Najważniejsze dla nas jest to żeby wygrywać przed własną publicznością. Jeżeli tutaj będziemy wygrywać, to to będzie łatwiej. Na takiej fali można grać, bo jeżeli się wygrywa to wiadomo, że regeneracja zupełnie inaczej przebiega niż jeżeli się przegra. Wróciliśmy Niecieczy bardzo późno, ale było widać że zespół jest naprawdę świeży. Zwycięstwa budują zespół i morale.