Pich: Zrobimy wszystko, żeby utrzymać pozycję w tabeli

Sobota, 3 września 2022 r. 07:32 Mishka, źródło: legionisci.com

- Po meczu z Radomiakiem jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli i zrobimy wszystko, żeby tę pozycję utrzymać - powiedział po meczu z Radomiakiem Radom Robert Pich.



- Gdybyśmy wygrywali 2-0 czy 3-0 do przerwy, na pewno grałoby nam się lepiej. Wiemy, że nasza gra nie jest jeszcze idealna, chcemy zdobywać więcej bramek i żeby te mecze nie były nerwowe do końca. Z drugiej strony, to pokazuje moc i charakter drużyny, że walczymy do ostatniej minuty i że każdy jest bardzo ważny i może zadecydować o wygranej, niezależnie czy gra od pierwszej minuty, czy jest na ławce.







- Nie był to łatwy mecz, wiedzieliśmy, że Radomiak ma technicznych zawodników. Mieli też swoje sytuacje, ale cieszymy się, że w takim ciężkim meczu udało się zachować czyste konto. To zasługa całej drużyny. Ważne, że strzeliliśmy jedną bramkę więcej niż przeciwnik i to się liczy na końcu.



- Wiemy, że ostatni sezon nie był idealny. Nie da się jednak wszystkiego naprawić w krótkim czasie. Trzeba, żeby drużyna się bardziej zgrała. Takie spotkania jak z Radomiakiem dają nam dużo optymizmu i energii do treningu. Wierzę, że nam to pomoże.