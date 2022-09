Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Radomiakiem

Niedziela, 4 września 2022 r. 15:08 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zwyciężyła 1-0 z Radomiakiem Radom po bramce Rafała Augustyniaka w końcówce spotkania. Legionistom przez cały mecz ciężko było przedrzeć się przez dobrze grającą radomską defensywę, ale sami też bardzo dobrze bronili. Zapraszamy do ocen, jakie wystawiliśmy zawodnikom "wojskowych".



Rafał Augustyniak - Był najlepszym zawodnikiem Legii w tym spotkaniu. Dobrze podłączał sie do lini pomocy i rozgrywał piłkę. Próbował dużej liczby długich podań, czasem niecelnych, ale zaskakujących. Często uczestniczył też w akcjach ofensywnych. Był pewny w defensywie i ciężko było go przejść. Świetnie przecinał dośrodkowania rywali. W 83. minucie oddał strzał zza pola karnego przy lewym słupku i pokonał bramkarza.







Kacper Tobiasz - Miał dużo pracy w pierwszej połowie meczu. W 14. minucie skutecznie interweniował nogą po mocnym strzale Mauridesa i uratował drużynę przed stratą bramki. W 26. minucie nie dał się przelobować, dobrze kontrolował piłkę i wybił ją za bramkę. W drugiej połowie interweniował po raz pierwszy dopiero w 88. minucie, ze spokojem łapiąc piłkę i była to jego jedyna interwencja. W doliczonym czasie gry dwa razy dobrze asekurował sytuację przed polem karnym. Jedynym mankamentem były niecelne dalekie wybicia, ale można to usprawiedliwić brakiem pokazywania się na pozycje przez jego kolegów.



Josue - Nie był to do końca jego dzień w ofensywie. Spychany przez pomocników i defensorów Radomiaka, musiał cofać się głęboko do rozegrania. Pojawiło się trochę mniej celnych podań w jego wykonaniu. Od początku meczu wracał do defensywy i odbierał futbolówkę rywalom, czasem jednak zbyt ostro. Dobrze przetrzymywał piłkę i ciężko było mu ją odebrać. Rzadko uderzał, ale w 81. minucie oddał dobry strzał zewnętrzną częścią stopy, który wybronił bramkarz. Dobrze odebrał piłkę, rozpoczynając akcję bramkową. Wprowadzał dużo spokoju do gry i rozegrania Legii.



Filip Mladenović - Grał idealnie w defensywie, rzadko udawało się go przejść piłkarzom Radomiaka. W 7. i 20. minucie świetnie zastawił się przed rywalem wbiegającym w pole karne i odebrał piłkę. Podłączał się do ofensywy i próbował dośrodkowywać. W 50. minucie dobrze przerwał groźnie zapowiadający się kontratak rywali. Chwilę później odpalił swój serbski charakter, głupio wbiegł w Gabriela Kobylaka i rozpoczął tym ogromne przepychanki. Został za to ukarany żółtą kartką. Naprawdę przyzwoity występ w jego wykonaniu.



Matthias Johansson - Rzadziej niż zawsze podłączał się do akcji ofensywnych. Nie można mieć jednak zarzutów do jego gry defensywnej. Dobrze radził sobie ze skrzydłowymi i blokował ich dośrodkowania. W 45. minucie odebrał piłkę i dobrze poszedł pod pole karne oddając mocny, celny strzał. Zszedł z boiska w 90. minucie.



Bartosz Slisz - Dobrze wspomagał obronę. Świetnie zaasekurował w 12. minucie Artura Jędrzejczyka i odebrał piłkę w ostatnim momencie. Starał się rozgrywać, ale częściej podawał między sobą z defensorami niż do przodu. Widać było jego pewność w linii pomocy, nie popełniał błędów.



Artur Jędrzejczyk - Może być połowicznie zadowolony ze swojego występu. Pierwsza połowa była słaba w jego wykonaniu. W 12. minucie fatalnie stracił piłkę w polu karnym i miał szczęście, że asekurował go Slisz. Nie przypilnował Mauridesa przy strzale w 14. minucie, czyli najlepszej sytuacji Radomiaka w tym meczu. W 35. minucie nie nadążył za przeciwnikiem i ostro go potraktował. Dostał za to żółtą kartkę i przez to będzie pauzować w następnej kolejce. W drugiej części spotkania grał dużo pewniej.



Carlitos - Jego gra była stłumiona przez dobrze zorganizowaną defensywę Radomiaka. Obrońcy trzymali go na krótko i nie pozwalali dojść do podań. Czasem próbował dryblingów, ale były one neutralizowane. Często cofał się do rozegrania piłki i schodził do boku. Dobrze grał plecami do bramki i odwracał się, oddając strzały, ale było ich zdecydowanie za mało w jego wykonaniu. Miał naprawdę ciężkie zadanie. Został zmieniony w 82. minucie.



Bartosz Kapustka - Cały czas nie może odnaleźć swojej dobrej formy. Starał się rozgrywać piłkę w ofensywie, ale większość jego podań była niecelna. Próbował przerzucać grę na skrzydła, lecz także robił to źle. Jego kontrola piłki była przeciętna, często tracił futbolówkę. Kilka razy próbował strzału z daleka, ale rzadko były one celne. W 25. minucie dwa razy za łatwo stracił piłkę, na jego szczęście dobrze interweniowali obrońcy. Opuścił boisko w 66. minucie.



Paweł Wszołek - Kontynuuje on passę swoich słabych meczów. Nie był dość widoczny w ofensywie, rzadko pokazywał się do podań. Kilka razy próbował centrować w pole karne, ale nie były to celne dośrodkowania. Do pozytywów w jego grze można zaliczyć powroty do defensywy i odbiory piłki. Opuścił plac gry w 82. minucie.



Robert Pich - Zagrał naprawdę słabo. Był mało widoczny, a jak już dostawał piłkę, to często kończyło się to stratą. Jego podania były niecelne i nie umiał ożywić gry Legii. Łatwo dawał się ogrywać w defensywie i musiał asekurować go Mladenović. Zszedł z boiska w 66. minucie.



Zmiennicy



Ernest Muci - Pojawił się na boisku w 66. minucie. W 74. minucie spróbował strzału z dystansu, ale minimalnie przestrzelił. Dobrze kontrolował piłkę. Przy bramce świetnie poradził sobie z przeciwnikami i idealnie wyłożył piłkę Augustyniakowi na strzał. Na początku doliczonego czasu gry dobrze rozprowadził kontratak Legii, ale popełnił błąd przy ostatnim podaniu. Rozruszał grę ofensywną "wojskowych" i był zdecydowanie najlepszym zmiennikiem.



Makana Baku - Wszedł na boisko w 66. minucie. Wykonał kilka ładnych rajdów ze skrzydła, jednak zamiast spróbować strzału, podejmował złe decyzje o podaniu. Pokazał dobrą szybkość i umiejętności dryblingu.



Patryk Sokołowski - Wszedł na plac gry w 82. minucie. Zagrał za krótko, by ocenić jego występ.



Maciej Rosołek - Wszedł w 82. minucie. Nie wystąpił na tyle długo, aby dać mu ocenę.



Maik Nawrocki - Wrócił po kontuzji, wszedł na boisko w 90. minucie. Kilka razy ładnie odebrał piłkę i zablokował uderzenie. Był naprawdę aktywny, jak na tak krótki czas przebywania na murawie.