Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

- 3 godziny temu, *.aster.pl

To co dzieje się z Wszołkiem, jest niewytłumaczalne. Gość ewidentnie sabotuje granie, chowa się za obrońcą gdy idzie do niego piłka, podaje i centruje do nikogo, gdy ma sytuację na strzał, unika odpowiedzialności i próbuje podać do gorzej ustawionego kolegi. On nie pomaga, on przeszkadza w grze.

