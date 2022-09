Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Czwartek, 1 września 2022 r.

Legia U16 pokonała 5-0 rówieśników z Championa Warszawa 2007. Zespół U14 w identycznym stosunku poradził sobie w wyjazdowym meczu z SEMP Pogoń Siedlce '09. Trampkarze z LSS zremisowali 1-1 z Olimpem Ciechanów '08. Ligę zainaugurowała również, meczem z Ursusem, najmłodsza drużyna Akademii.



Ekstraliga U16: Legia U16 5-0 (3-0) STF Champion Warszawa '07

Gole:

1-0 3 min. Alex Cetnar b.a

2-0 15 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Zbróg)

3-0 24 min. Franciszek Pollok (as. Pascal Mozie)

4-0 84 min. Bartosz Czarkowski (as. Mikołaj Kotarba)

5-0 89 min. Bartosz Czarkowski (as. Stanisław Gieroba)



Legia: Antoni Błocki [08] - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08] (70' Jakub Błażejczyk) - Jan Leszczyński (55' Antoni Wasiak-Libiszowski), Dawid Foks (46' Bartosz Czarkowski [08]), Pascal Mozie [08]) - Jakub Zbróg (46' Max Pawłowski), Stanisław Gieroba, Alex Cetnar

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Niezłe spotkanie legionistów, którzy przez większość meczu kontrolowali przebieg spotkania. Wprawdzie po kilku celnych trafieniach skuteczność gospodarzy nieco spadła, końcówka jednak znowu należała do nich.



I liga maz. U15: Legia LSS U15 1-1 (1-0) UKS Olimp Ciechanów '08

Gole:

1-0 6 min. Jakub Drzazga

1-1 62 min. Maciej Ropelewski



Legia Soccer Schools: Filip Bonk - Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Kosma Sekuła, Oskar Kurc, Adam Kulicki, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Aleksy Konecki, Aleksander Dworski [09], Adam Tołwiński, Jakub Drzazga, Kacper Danis, Kacper Jasiński, Jakub Rzępołuch, Dominik Sawczuk, Kacper Jasiński,

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



SEMP Pogoń Siedlce '09 0-5 Legia U14

Gole:

0-1 18 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel)

0-2 44 min. Jan Rodak (as. Franciszek Szydło)

0-3 48 min. Franciszek Stępniewski (as. Fabian Mazur)

0-4 63 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Aleksander Marciniak)

0-5 70 min. Mateusz Strzelecki (as. Aleksander Badowski)



Legia: Jan Pietrzak - Jan Rodak, Krystian Kopeć, Franciszek Szydło, Jakub Juszczak - Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki - Szymon Piasta, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur; Olaf Szczęsny [10], Aleksander Marciniak, Wojciech Paczosa, Aleksander Badowski [10], Franciszek Stępniewski [10], Wojciech Chachuła

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko