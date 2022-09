Rugby

Inauguracja sezonu na Bemowie

Poniedziałek, 5 września 2022 r. 10:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 10 września o godz. 20:30 na stadionie przy Obrońców Tobruku 11 nowy sezon ligowy rozpoczną rugbiści Legii Warszawa. Pierwszym rywalem Wojskowych będzie Hegemon Akademia Rugby, który awansował do I ligi. Bilety kosztują 20 zł.



"Początek września raczej źle się kojarzy. Dla dzieci i młodzieży to koniec wakacyjnej laby i powrót do szkolnych ławek, dla dorosłych koniec okresów urlopowych i powrót do pracy. Generalnie koniec lata, chłodniejsze i krótsze dni, no nie jest ciekawie. Dla nas jest to najbardziej wyczekiwany moment w roku, ponieważ właśnie teraz startuje kolejny sezon w ramach rozgrywek I Ligi Rugby XV. Przygotowania do rundy jesiennej są już w decydującej fazie, zawodnicy po przerwie wakacyjnej są już głodni gry i walki o najwyższy cel jakim jest zwycięstwo w lidze." - zaprasza legijna sekcja.



Ubiegły sezon Legia rugby zakończyła na 3. miejscu w tabeli







"Jesteśmy zdeterminowani i nastawieni na zwycięstwo, co gwarantuje wspaniałe widowisko i mnóstwo sportowych emocji. Ale czym byłby mecz bez wsparcia kibiców i gorącego dopingu z trybun? Właśnie dlatego już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na to wyjątkowe wydarzenie. Zabierzcie znajomych, rodziny i tłumnie przybywajcie. Już nie raz pokazaliście jak ważne dla naszych zawodników jest Wasze wsparcie, jak Wasz szalony doping dodaje im skrzydeł i prowadzi do zwycięstwa, liczymy że i tym razem będzie podobnie" - dodają rugbiści.



Terminarz meczów Legii w Warszawie:

10.09. godz. 20:30 - 1. kolejka - Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice

01-02.10. - 3. kolejka - Legia Warszawa - Sparta Jarocin

22-23.10. - 5. kolejka - Legia Warszawa - pauza

05-06.11. - 6. kolejka - Legia Warszawa - Budowlani Łódź

12-13.11. - 7. kolejka - AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa

25-26.03. - 9. kolejka - Legia Warszawa - Arka Rumia

15-16.04. - 11. kolejka - Legia Warszawa - Rugby Białystok

22-23.04. - 12. kolejka - Legia Warszawa - pauza

13-14.05. - 14. kolejka - Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby