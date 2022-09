Strzelectwo

Yazykov 10. na MEJ w Trapie

Piątek, 2 września 2022 r. 12:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W cypryjskiej Larnace odbywają się Mistrzostwa Europy w strzelaniach do rzutków. W konkurencji Trap juniorów, miejsce dziesiąte zajął zawodnik Legii Warszawa, Wołodymyr Yazykov. Legionista uzyskał 114 punktów i jednego punktu zabrakło mu by awansować do finałowej ósemki. Yazykov w poszczególnych strzelaniach uzyskał: 21, 24, 24, 21 i 24 pkt.