U-18: Dwóch legionistów powołanych

Trener reprezentacji do lat 18 Wojciech Kobeszko ogłosił listę zawodników powołanych na turniej Limoges Tournament we Francji, gdzie zmierzą się ze Szkocją (21 września, 16:00), z Estonią (23 września, 16:00) i z Francją (25 września, 15:15). W kadrze znalazło się dwóch zawodników Legii Warszawa - Jakub Murawski i Maksymilian Stangret . Lista powołanych zawodników: Dariusz Stalmach (AC Milan, Włochy), David Widlarz (Bayer Leverkusen, Niemcy), Wiktor Gromek (FC Burnley, Anglia), Karol Dziedzic (Garbarnia Kraków), Dawid Tkacz (Górnik Łęczna), Mateusz Kowalski (Jagiellonia Białystok), Miłosz Kurzydłowski (Jagiellonia Białystok), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Oliwier Wojciechowski (Jagiellonia Białystok), Jakub Murawski (Legia Warszawa), Maksymilian Stangret (Legia Warszawa), Antoni Mikułko (Lechia Gdańsk), Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań), Mateusz Wójcik (Lech Poznań), Konrad Magnuszewski (Pogoń Szczecin), Jakub Rajczykowski (Raków Częstochowa), Olaf Kozłowski (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Nico Baier (SV Darmstadt, Niemcy), Mateusz Jasiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Kacper Przybyłko (Wisła Kraków), Kacper Masiak (Zagłębie Lubin), Oliwier Sławiński (Zagłębie Lubin)

