W 83. minucie meczu z Radomiakiem Radom Rafał Augustyniak oddał ładny strzał zza pola karnego, po którym piłka znalazła drogę do bramki. Tym samym zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Legii Warszawa a dodatkowo dzięki temu drużyna zainkasowała cenne trzy punkty. Był to szósty występ Augustyniaka w koszulce z "eLką" na piersi.

Pierwszy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spoko ziomuś. odpowiedz

Stano, oficjalny przeciwnik Marcina Najmana, nieoficjalnie polewamy sobie co weekend i mamy bekę z tych co wierzą w ten wyimaginowany konflikt, podczas którego nikt nie musi się samemu kontuzjować ani - 2 godziny temu, *.52.135 Powodzi się Legioniście z krwi i kości odpowiedz

