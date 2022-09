W meczu z Radomiakiem Radom Artur Jędrzejczyk został ukarany żółtą kartką, która eliminuje go z kolejnego meczu ligowego. W tym sezonie obrońca Legii był napominany przez sędziego już czterokrotnie. To oznacza, że "Jędzy" nie zobaczymy w wyjazdowym spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Po trzy kartki na koncie mają Josue, Bartosz Kapustka i Lindsay Rose.

Kiwi - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo dobra wiadomość odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I bardzo …. dobrze odpowiedz

HHAAHA - 3 godziny temu, *.centertel.pl i dobrze bo grał tragicznie odpowiedz

Kuchy King - 4 godziny temu, *.vectranet.pl To akurat będzie wzmocnienie. odpowiedz

