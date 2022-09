Trzy dni wolnego legionistów

Piątek, 2 września 2022 r. 23:13 Kamil, źródło: Legionisci.com

Po trzech meczach w ciągu ośmiu dni sztab szkoleniowy dał piłkarzom więcej odpoczynku. Do tej pory Wojskowi rozpoczynali mikrocykl do kolejnego meczu w poniedziałkowe popołudnie, tym razem do zajęć wrócą we wtorek.



- Mieliśmy mieć dwa dni wolnego, ale po meczu w szatni przekonaliśmy trenera, żeby po tych trzech zwycięstwach dał nam trzy dni. Trener chce byśmy odpoczęli i nabrali dużo świeżości na kolejny tydzień pracy - powiedział po meczu Robert Pich.



Decyzja dla szkoleniowca była łatwiejsza, bo piłkarze zanotowali trzy zwycięstwa z rzędu, a kolejny mecz zaplanowano dopiero na niedzielę - w Częstochowie o godzinie 17:30 Legia zmierzy się z Rakowem.