Żeglarstwo

Legioniści mistrzami Polski w kl. 505

Poniedziałek, 5 września 2022 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli w Dziwnowie rozgrywane były żeglarskie mistrzostwa Polski w klasie 505. Ponownie złoty medal i tytuł mistrzów kraju wywalczyli zawodnicy żeglarskiej Legii Warszawa - Jakub Pawluk oraz Marcin Józefowski. Legioniści triumfowali z bardzo dużą przewagą (21 pkt.) nad resztą polskich załóg.



W rywalizacji Open, wraz z załogami zagranicznymi, legioniści zajęli miejsce drugie, za najlepszą we wszystkich wyścigach tych mistrzostw - niemiecką załogą w składzie Holger Jess (WSCW) i Agnieszka Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin). Trzecie miejsce zajęła niemiecka załoga w składzie Alexander Holzapflel i Finn Boerger, z którymi legioniści walczyli o miejsce drugie do ostatniego wyścigu. - Ostatecznie wzięliśmy rewanż za zeszły rok. Kawał solidnego ścigania za nami - podsumowali 3-dniowe zawody zawodnicy Legii.



Czołówka klasyfikacji mistrzostw Polski:

1. Jakub Pawluk, Marcin Józefowski (Legia) 28 pkt.

2. Karol Milewski, Bartosz Milewski (YK Stal Gdynia) 49 pkt.

3. Jan Sibilski (ZLKS Kiekrz Poznań), Andrzej Borowiak (ŻMKS Poznań) 50 pkt.

4. Michał Strusiński, Mateusz Byrski (Port Mechelinki) 54 pkt.

5. Mateusz Jura, Bartek Chroł (PSK 505) 56 pkt.











fot. Szymon Sikora