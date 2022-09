Młodzież: mecze weekendowe (kat.)

Sobota, 3 września 2022 r. 19:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali 4-3 z Polonią i prowadzą z kompletem punktów w CLJ U19. Równie dobrze idzie zespołowi U17, który po zwycięstwie 6-1 na Konwiktorskiej także przewodzi w tabeli, w grupie wschodniej CLJ U17. Legia U16 wygrała 8-1 z Huraganem Wołomin. Legia U15 pokonała w CLJ 3-1 Varsovię, a zespół U14 Akademii wysoko wygrał z Mławianką Mława. Drużyna U14 LSS zremisowała 0-0 z UKS FC Komorów a ich starsi o rok koledzy ulegli 0-3 Polonii II. Mecze rozegrały też najmłodsze roczniki Akademii i LSS.



Legia U13 i U12 rozegrały niezłe, choć okraszone sporą niekutecznością mecze z Legionovią 2010 i Polonią Warszawa 2011.



CLJ U19: Legia Warszawa U19 (04/5) 4-3 (3-2) MKS Polonia Warszawa 04/5

Gole:

0-1 11 min. Franciszek Antkiewicz

1-1 14 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Maciej Bochhniak)

2-1 17 min. Wiktor Puciłowski (as. Wiktor Kamiński)

3-1 23 min. Wiktor Puciłowski (rzut karny)

3-2 30 min. Jan Piasek b.a.

4-2 49 min. Wiktor Puciłowski (karny na Janie Ziółkowskim)

4-3 87 min. Kacper Sankiewicz



Strzały [10-90']: Legia 16 (8) - Polonia 8 (6)



Legia: Jakub Murawski - Marcel Krajewski (59' Patryk Bek), Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski, Maciej Bochniak - Sebastian Kieraś, Kacper Knera (46' Szymon Grączewski), Oskar Lachowicz (72' Fryderyk Misztal [06]) - Wiktor Puciłowski (89' Bartosz Płocki), Wiktor Kamiński (59' Maksymilian Stangret), Dawid Niedźwiedzki (72' Dawid Kiedrowicz)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: MKS Polonia Warszawa '06 1-6 (1-4) Legia Warszawa '06

Gole:

0-1 9 min. Tomasz Rojkowski (as. Karol Kosiorek)

0-2 12 min. Karol Kosiorek (as. Tomasz Rojkowski)

0-3 41 min. Bartosz Wójcik (samobójczy, as. Kacper Bogusiewicz)

1-3 44 min. Adam Langiewicz

1-4 45 min. Antoni Klukowski b.a.

1-5 59 min. Karol Kosiorek (as. Antoni Klukowski)

1-6 76 min. Kacper Bogusiewicz (as. Karol Kosiorek)



Legia: Aleksander Mickielewicz - Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Kacper Potulski [07] (80' Bartosz Dembek), Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (70' Roman Żuk), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (55' Jakub Adkonis [07]) - Antoni Klukowski [07] (62' Antoni Majchrowski), Tomasz Rojkowski (70' Przemysław Mizera), Karol Kosiorek. Rezerwa: Hubert Nowak (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia U16 8-1 (5-1) Huragan Wołomin '07

Gole:

0-1 15 min. Mateusz Florczak

1-1 19 min. Igor Busz (as.Aleksander Iwańczyk)

2-1 24 min. Alex Cetnar (as.Aleks Płoszka)

3-1 26 min. Stanisław Gieroba (as. Aleksander Iwańczyk)

4-1 39 min. Aleks Płoszka (as. Jan Leszczyński)

5-1 41 min. Igor Busz (as. Aleksander Iwańczyk)

6-1 57 min. Alex Cetnar b.a. (po przechwycie)

7-1 83 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Błażejczyk)

8-1 87 min. Stanisław Gieroba (as. Igor Busz)



Strzały (celne): Legia 28 (20) - Huragan 12 (2)



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Antoni Błocki [08]) - Mikołaj Kotarba , Antoni Wasiak-Libiszowski (58' Franciszek Pollok), Szymon Chojecki (58' Jakub Błażęjczyk), Dawid Foks (46' Mateusz Lauryn [08]) - Aleksander Iwańczyk, Jan Leszczyński (63' Pascal Mozie [08]), Igor Busz - Alex Cetnar Ż, Stanisław Gieroba, Aleks Płoszka (46' Max Pawłowski Ż)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: Legia U15 3-1 (2-1) UKS Varsovia '08

Gole:

0-1 3 min. Bartłomiej Leszczyński (as. Kajetan Młynarski)

1-1 20 min. Jakub Sito (as. Daniel Foks)

2-1 25 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Bartosz Czarkowski)

3-1 71 min. Kacper Borowiec (as. Maksymilian Sterniczuk)



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Varsovia 7 (4)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Marceli Żek (41' Igor Mirowski Ż), Jan Musiałek (72' Patryk Mackiewicz) - Antoni Sobolewski (51' Kacper Borowiec), Jakub Sito, Bartosz Czarkowski (62' Bartosz Lesiuk) - Juliusz Rafalski (62' Jakub Oremczuk), Maksymilian Sterniczuk, Piotr Bzducha (51' Mikołaj Jasiński)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: MKS Polonia II Warszawa ('08 i mł.) 3-0(1-0) Legia Soccer Schools U15 ('08 i mł)

Gole:

1-0 13 min. Patryk Czaja

2-0 46 min. Antoni Chmielewski

3-0 73 min. Dawid Kryszkiewicz



Strzały (celne) - II połowa: Polonia 8 (4) - LSS 7(1)



Legia LSS: Dominik Sawczuk (73' Hubert Lomankiewicz [09]) - Fabian Radziński, Kacper Jasiński, Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Kacper Krajewski, Adam Tołwiński, Jakub Drzazga oraz Jakub Rzępołuch, Aleksy Skonecki, Aleksander Dworski [09], Kacper Danis, Patryk Ciborowski + zmiany powrotne

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Legia 16-0 (8-0) Mławianka Mława 09/10

Gole:

1-0 4 min. Norbert Merchel (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 7 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Szymon Piasta)

3-0 8 min. Fabian Mazur b.a.

4-0 10 min. Piotr Bartnicki b.a.

5-0 19 min. Kazimierz Szydło (karny po faulu na Fabianie Mazurze)

6-0 32 min. Norbert Merchel (as. Fabian Mazur)

7-0 33 min. Mateusz Pawłowski (as. Fabian Mazur)

8-0 39 min. Mateusz Pawłowski (as. Oskar Putrzyński)

9-0 50 min. Mateusz Strzelecki

10-0 53 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Strzelecki)

11-0 58 min. Mateusz Strzelecki (as. Wojciech Chachuła)

12-0 64 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Pawłowski)

13-0 67 min. Mateusz Pawłowski (as. Wojciech Chachuła)

14-0 73 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Wojciech Paczosa)

15-0 75 min. Piotr Bartnicki (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

16-0 76 min. Mateusz Pawłowski (as. Piotr Bartnicki)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 21 (15) - Mławianka 2 (2)



Legia: Jan Pietrzak, Denys Stoliarneko - Aleksander Marciniak, Ksawery Kopeć, Franciszek Szydło, Jan Rodak, Piotr Bartnicki, Wojciech Paczosa, Norbert Merchel, Szymon Piasta, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur oraz Jakub Juszczak, Oskar Putrzyński [10], Mateusz Pawłowski [10], Mateusz Strzelecki, Wojciech Chachuła

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



3 liga okr. U14: Legia LSS U14 0-0 UKS FC Komorów 09



I liga okr.: Legionovia Legionowo 2010 - Legia U13 (2010)



Strzały (celne) (5-60'): Legionovia 8 (4) - Legia 33 (17)



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Dawid Rodak, Igor Lechecki, Jan Szybicki, Aleksander Badowski, Franciszek Stępniewski, Igor Brzeziński, Antoni Błoński, Xawery Eichler

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



II liga okr.: Legia LSS U13 - SEMP Ursynów 2010



Legioniści rozpoczęli rozgrywki meczem z bodaj głównym faworytem greupy, SEMP Ursynów. Goście pokazali, że rola faworyta nie jest im "przydzielana" bez powodu.



I liga okr. U12: MKS Polonia Warszawa 2011 - Legia Warszawa U12



Strzały (celne): Polonia 9 (5) - Legia 34 (19)



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Filip Wancerz, Fryderyk Paprocki, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legioniści rozegrali pierwsze spotkanie o punkty po awansie do I ligi warszawskiej. Ich przeciwnikiem była drużyna Polonii i jak w przypadku pojedynków derbowych, zaciętej walki o odbiór piłki było z obu stron wiele. Legioniści wychodzili częściej górą z tych pojedynków, nieźle radzili sobie także w dryblingu, stąd często gościli pod bramką gospodarzy. O ile do przerwy trudno było o gole, to w drugiej odsłonie worek z bramkami się nieco rozwiązał. Szybkie tempo gry sprzyjało tworzeniu dużej liczby okazji. Legioniści musieli jednak uważać na kontry Polonii, która długo pozostawała "w kontakcie". Po pierwszym spotkaniu ligowym kibice drużyny z Łazienkowskiej mogą być umiarkowanymi optymistami co do postawy zespołu z rocznika 2011 w tym sezonie.



Sparing: Wisła Kraków 2012 - Legia LSS 2012 U11



liga okr.: TS Gwardia Warszawa 2012 - Legia LSS 2012 A/B



LSS: Hugo Tatarnikov, Nikodem Strzałkowski, Marcel Stępniak, Antoni Sałamacha, Artem Lavrentiev, Aleksander Harazim*, Antoni Szutkowski*, Damian Jakubowski*, Dzidek Kinasiewicz

Druzynę prowadził dzisiaj trener Krystian Sowiński



A klasa: UWKS Legia 03/4 4-2 (3-1) WKS Rząśnik

Gole dla CWKS:

Kacper Polak (as. Bazyli Grabiec)

Antoni Sidor (dob. strzału Kacpra Polaka)

Szymon Lisiecki (as. Michał Rak)

Mikołaj Wiśniewski (as. Kacper Polak)