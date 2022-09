Wypożyczeni: Kobylak przeciwko Legii. Kikolski powołany do kadry

Wtorek, 6 września 2022 r. 08:06 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tylko Gabriel Kobylak oraz Ramil Mustafajew rozegrali pełne spotkania w swoich drużynach. Pierwszy z nich, co oczywiste, wystąpił przeciwko Legii. Natomiast drugi zagrał przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. W obu przypadkach górą byli rywale. Szansę od trenera otrzymał Patryk Pierzak, który pojawił się w końcówce potyczki z ŁKS-em.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 2-0 meczu ze Śląskiem Wrocław (kontuzja)

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Wartą Poznań

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu ze Stomilem Olsztyn

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Legią Warszawa

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 79. minuty w przegranym 2-3 meczu z ŁKS Łódź



Maciej Kikolski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do 19. Biało-czerwoni wezmą udział w turnieju I rundy eliminacji do finałów mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będą Bośnia i Hercegowina (21.09.), Estonia (24.09.), Włochy (27.09.).