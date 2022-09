Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 1-2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota, 10 września 2022 r. 14:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na własnym boisku z dotychczasowym liderem tabeli, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2, po bramce w samej końcówce spotkania. Do przerwy legioniści remisowali 1-1. Kolejne spotkanie "wojskowi" rozegrają 17 września o godzinie 16:00 w Mławie.



Rezerwy Legii w tym meczu wspierało dwóch zawodników z pierwszej drużyny: Dominik Hładun i Igor Strzałek. Pierwsze minuty były mocno chaotyczne. Pojawiło się dużo niecelnych podań i strat w wykonaniu obu drużyn. Bardzo aktywni w pressingu byli gracze Świtu i wykonywali go skutecznie. Dzięki temu zdominowali legionistów i zepchnęli głęboko do defensywy. Goście mieli dużo okazji po dośrodkowaniach ze skrzydeł oraz stałych fragmentach gry, jednak wszystkie z nich dobrze czyścili gospodarze. W 14. minucie po świetnym wyrzucie z autu w pole karne Legii jeden z zawodników Świtu przedłużył głową piłkę do Jewhena Radionova i ten umieścił ją w siatce. Minutę później kolejne dośrodkowanie z rzutu wolnego graczy gości i tym razem świetnie po strzale interweniował Dominik Hładun. W 17. minucie Hładun znów uratował drużynę, wybraniając strzał po nie wiadomo już którym dośrodkowaniu przyjezdnych. Chwilę później w pole karne wszedł Jan Nawotczyński, oddał strzał w słupek, piłka odbiła się jeszcze od pleców bramkarza i wyszła za linię bramkową. W 23. minucie pierwszą okazję miały rezerwy Legii. Świetne dośrodkowanie trafiło do Maddoxa Sobocińśkiego, ten oddał strzał głową, ale bardzo dobrze interweniował Michał Kot. Po tej akcji legioniści przejęli inicjatywę w spotkaniu i próbowali zdobyć wyrównującą bramkę. Długo nie mogli jednak sforsować dobrze zorganizowanej defensywy Świtu, ale ostatecznie udało im się to w 42. minucie. Filip Laskowski oddał fenomenalny strzał z około 25. metra, zaskakując bezradnego bramkarza i doprowadził do remisu.



Początek drugiej części spotkania był wyrównany. Podobnie jak w pierwszej połowie, było dużo strat, niecelnych zagrań i walki. Dogodna sytuacja pojawiła się dopiero w 58. minucie, kiedy Bartosz Michalik minimalnie przeniósł piłkę ponad poprzeczkę z rzutu wolnego. Minutę później Świt prowadził 2-1, jednak przy piąstkowaniu faulowany był bramkarz Legii i gol nie został uznany. Legioniści odpowiedzieli w 62. minucie. Jakub Jędrasik odebrał piłkę po fatalnej stracie Huberta Michalika, wbiegł w pole karne, rozegrał piłkę z jednym z napastników i w sytuacji sam na sam trafił prosto w Michała Kota, który wybił piłkę na korner. Po nim świetny strzał sprzed szesnastki oddał Maddox Sobociński, ale także interweniował Kot. W 73. minucie groźną centrę w pole karne dobrze wyłapał Hładun, uprzedzając napastnika Świtu. W 79. minucie Jewhen Radionov po raz kolejny chciał zaskoczyć z główki, ale naprawdę dobrze dziś dysponowany bramkarz "wojskowych" wybronił ten strzał. Trzy minuty później podanie w polu karnym odebrał Igor Strzałek, skiksował przy pierwszym uderzeniu, potem dobił i legioniści wyszli na prowadzenie. Młody pomocnik dotknął jednak piłkę ręką i ta bramka także nie została uznana. W 88. minucie mocny centrostrzał Świtu wypiąstkował Hładun, piłka trafiła prosto do nogi innego z graczy gości, ale jego strzał został zablokowany przez obrońców. W drugiej minucie doliczonego czasu gry po dobrym dośrodkowaniu z lewej strony futbolówka doszła do Mateusza Brody i Świt wyszedł w samej końcówce na prowadzenie. Legioniści starali się jeszcze szaleńczo odrobić straty, ale nie udało im się to.



III liga: Legia II Warszawa 1-2 (1-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

0-1 14' Jewhen Radionov

1-1 42' Filip Laskowski

1-2 90'+2 Mateusz Broda



Legia II: 1. Dominik Hładun - 14. FIlip Laskowski, 27. Michał Gładysz (78' 19. Jakub Czajkowski), 17. Julien Tadrowski, 25. Miłosz Pacek (26' 26. Kacper Wnorowski) - 18. Karol Noiszewski (K), 23. Igor Strzałek, 32. Rafał Maciejewski - 22. Jakub Jędrasik, 20. Maksymilian Sangret (64' 5. Igor Korczakowski), 21. Maddox Sobociński (64' 29. Nikodem Niski)



Świt: 1. Michał Kot - 20. Łukasz Buczkowski, 5. Mateusz Broda, 3. Sebastian Cuch, 7. Hubert Michalik - 33. Piotr Basiuk (68' 27. Marcel Niesłuchowski) , 24. Bartosz Michalik (K), 29. Andriy Yampol - 25. Jan Nawotczyński (68' 8. Szymon Kużma) , 19. Jewhen Radionov (86' 11. Filip Kowalczyk), 21. Kamil Wiśniewski (76' 10. Yaroslav Yampol)



Żółte kartki: Laskowski (38'), Strzałek (53'), Czajkowski (90'+4) - Broda (70'), Cuch (75'), Buczkowski (90'+5)