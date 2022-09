Polonia Warszawa 2-0 Legia Ladies

W meczu 3. kolejki III ligi Legia Ladies przegrała na wyjeździe z Polonią Warszawa 0-2. Do przerwy Legia przegrywała 0-1 po bramce Malwiny Mazur. W 65. minucie ładną bramkę na 2-0 zdobyła Beata Cabaj i taki rezultat utrzymał się do końcowego gwizdka. Kolejne spotkanie legionistki rozegrają 18 września o godzinie 18, a ich przeciwnikiem będzie Włókniarz Konstantynów. III liga: Polonia Warszawa 2-0 (1-0) Legia Warszawa 1-0 - 36' Malwina Mazur 2-0 - 65' Beata Cabaj

Maverick - 19 minut temu, *.vectranet.pl Hahahahahhahaha nawet polonia ladies nas leje.Śmiem twierdzić że ta polonia ladies to by ograła pierwsza legię haha.Mało tego,jestem pewien że polonia która gra w drugiej lidze takze dokopała by legii.Kwestią byłby wynik. odpowiedz

eN - 58 minut temu, *.as13285.net Co to za tydzień. Futsalisci z widzewem baty.. Baby od czarnej pryszczycy też. Pierwsza drużyna w trąbę od rakowa kurrrr odpowiedz

Abcd - 1 minutę temu, *.waw.pl @eN: jeszcze finał Polaków dołożyć można :/ odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dostosowały sie do durnej nazwy? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.