LFC: Nabory do grup BJJ, K1, Muay Thai i boksu

Wtorek, 6 września 2022 r. 10:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na treningi w Legia Fight Club przy ulicy Łazienkowskiej 6a, gdzie pod okiem najlepszych trenerów możecie ponosić swoje umiejętności w różnych sportach walki. W LFC możecie dołączyć do każdej z grup - zarówno tych, zaczynających od zera, jak i bardziej zaawansowanych. Treningi od podstaw BJJ odbywają sie we wtorki i czwartki o godzinie 20:00.



Z kolei treningi w formule K1 mają miejsce w poniedziałki, środy i piątki o 17:45. Zapraszamy ponadto na treningi bokserskie w poniedziałki, środy i piątki na 7:00. Grupa MMA ćwiczy z kolei we wtorki i czwartki o godzinie 20:15.



Cennik karnetów w LFC:

8 wejść w miesiącu: 160 złotych

12 wejść w miesiącu: 200 złotych

Open/nieograniczona liczba wejść: 230 złotych

Dzieci i młodzież: 150 złotych

Wejście jednorazowe: 30 złotych



Karnety obowiązują przez miesiąc, licząc od dnia wpłaty. W LFC honorowane są karty Multisport, Medicover i Fitprofit.