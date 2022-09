Pięciobój

Pola Wolska 8. w sztafecie na MŚ U-19

Wtorek, 6 września 2022 r. 07:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We włoskiej miejscowości Lignano Sabbiadoro rozgrywane są mistrzostwa Świata Juniorów w pięcioboju nowoczesnym. Drugiego dnia miała miejsce rywalizacja sztafet kobiecych w kategorii U-19. Polskę reprezentowały legionistka Pola Wolska oraz Maja Marcinkowska. Wśród 14 rywalizujących sztafet, Polki zajęły miejsce ósme.



Wolska i Marcinkowska słabo rozpoczęły turniej szermierczy, po którym plasowały się na ostatniej lokacie. Dzięki dobremu pływaniu w sztafecie na dystansie 2x100 metrów stylem dowolnym (trzeci wynik, 2:11.14 min.), awansowały w klasyfikacji generalnej o dwie lokaty. Do finałowego laser runu wystartowały ze stratą 1:19 min. W konkurencji łączonej Pola i Maja miały piąty wynik, który sprawił, że Polki awansowały na miejsce ósme.



Do półfinału MŚ Juniorek Młodszych awansowały dwie legionistki - Hanna Jakubowska oraz Katarzyna Dębska. Wczoraj z kolei do półfinałów MŚ U-17 awans zapewnił sobie Igor Radomyski.