Tenis

Wyniki Rowińskiej w US Open Junior Championships 2022

Sobota, 10 września 2022 r. 10:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Malwina Rowińska zakończyła udział w wielkoszlemowym turnieju US Open Junior Championships 2022 (do lat 18), który rozgrywany był w Nowym Jorku. Tenisistka Legii w singlu odpadła w pierwszej rundzie, zaś w deblu, w parze ze Słowenką, Elą Nalą Milic, dotarła do ćwierćfinału.



Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu:

I runda: Malwina Rowińska - Solana Sierra (Argentyna) 2-6, 2-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu:

I runda: Malwina Rowińska/Ela Nala Milic (Słowenia) - Jarosława Bartashevich (Francja)/Ksenia Zaytseva (Rosja) 7-6(4), 5-7, 10-8

II runda: Rowińska/Nala Milic - Malak El Allami (Maroko)/Ella McDonald (Wielka Brytania) 6-3, 3-6, 10-7

1/4 finału: Rowińska/Nala Milic - Lucia Havlickova (Czechy)/Diana Shnaider 1-6, 1-6