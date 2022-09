Raków sprzedaje pakiety na mecze z Legią i Radomiakiem

Wtorek, 6 września 2022 r. 11:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na niedzielne spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa RKS sprzedaje jedynie pakiety - tj. wejściówki na nadchodzące mecze z Legią i Radomiakiem. Za wstęp na oba spotkania kibice zapłacą od 70 do 100 złotych (bilety normalne) oraz od 60 do 80 zł (bilety ulgowe).



Sprzedaż pojedynczych biletów na mecz z Legią rozpocznie się dopiero w dniu meczu o godzinie 10:00, jeśli do tego czasu nie wyprzedane zostaną wszystkie dwupaki. Stadion Rakowa przy ulicy Limanowskiego 83 może pomieścić 5500 widzów.



Będzie to trzecie spotkanie Rakowa z Legią w Częstochowie w tym roku. Na meczu ligowym rozegranym 19 marca obecnych było 5200 widzów (spotkanie rozegrano bez udziału kibiców gości). Z kolei na meczu 1/2 finału Pucharu Polski, 6 kwietnia, na trybunach pojawiło się 5500 osób, w tym 302 fanów z Łazienkowskiej.