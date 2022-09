Wrotkarstwo

Wyniki legionistów na ME w L'Aquila

Piątek, 9 września 2022 r. 19:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We włoskiej miejscowości w L'Aquila zakończyły się Mistrzostwa Europy we wrotkarstwie szybkim. Przez pierwsze dni zawodnicy ścigali się na torze, później miały miejsce wyścigi drogowe. W zawodach wzięło udział dwóch zawodników sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa - Marek Kania oraz Mateusz Kania.



Najlepsze wyniki legioniści osiągnęli na 100 i 200 metrów, plasując się w na miejscach 11 i 12.



Wyniki legionistów na ME:

200m (na torze): 13. Marek Kania 17.934s, 18. Mateusz Kania 18.425s

500m (na torze): 16. Mateusz Kania 43.588s, 19. Marek Kania 43.201s

1000m (na torze): 18. Marek Kania 1:22.532 min., 23. Mateusz Kania 1:23.633 min.

10000m (na torze): 29. Marek Kania, 30. Mateusz Kania

100m (drogowe): 11. Marek Kania 10.453s, 12. Mateusz Kania 10.453s

1 okrążenie spring (drogowe): Mateusz Kania 32.839s, Marek Kania 32.877s