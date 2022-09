9. kolejka Ekstraklasy. Pogoń uratowała remis

W dwóch niedzielnych meczach padły remisy - Miedź podzieliła się punktami z Koroną, a Pogoń w doliczonym czasie gry uniknęła porażki z Lechem. W sobotę nie zawiodły derby Śląska na stadionie Górnika. W meczu padło 6 bramek, a gospodarze wyszarpali remis po bramce w 99. minucie. Wisła Płock z kolei doznała porażki w Radomiu. W piątkowych meczach Warta podzieliła się punktami z Zagłębiem, a Widzew pokonał Cracovię. Ciężki mecz czeka Legię w niedzielę w Częstochowie. Na zakończenie kolejki zaplanowano spotkanie pomiędzy Jagiellonią i Stalą. {VIDDEOAD} 9. kolejka: Warta Poznań 2-2 Zagłębie Lubin Widzew Łódź 2-0 Cracovia Śląsk Wrocław 2-1 Lechia Gdańsk Radomiak Radom 2-0 Wisła Płock Górnik Zabrze 3-3 Piast Gliwice Miedź Legnica 2-2 Korona Kielce Pogoń Szczecin 2-2 Lech Poznań Raków Częstochowa 4-0 Legia Warszawa Poniedziałek 12.09. godz. 19:00 Jagiellonia Białystok - Stal Mielec (C+ Sport) 1 1.86 X 3.75 2 4.31 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Ruben Baraha - 20 godzin temu, *.kompex.pl Jutro Runjaic z wolnego w 90 minucie strzeli. Jak Ljuboja za Śląskiem. odpowiedz

Basior - 21 godzin temu, *.shawcable.net A Frankowski znowu wypaczyl wynik meczu. odpowiedz

Arek - 10.09.2022 / 00:09, *.tpnet.pl Ojej! A co to się stanęło? Filipiaki znowu przeżarte? odpowiedz

Yeti - 09.09.2022 / 09:58, *.netfala.pl Jeśli co najmniej zremisujemy z Rakowem, zacznę wierzyć w mistrzostwo w tym sezonie :-) odpowiedz

Arek - 09.09.2022 / 15:11, *.tpnet.pl @Yeti: w tamtym sezonie, walcząc o utrzymanie zreisowaliśmy, dlatego zalecam spokój. Poza tym, to dopiero września początek. Ja tam sobie z tą wiarą, czy niewiarą poczekam do przerwy między rundami. Wtedy myślę, powinno być mniej więcej wiadomo, o co będziemy walczyć. odpowiedz

Olomanolo - 09.09.2022 / 23:14, *.play-internet.pl @Yeti: Ty stary wariacie odpowiedz

