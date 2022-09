Papszun: Nasz zespół nie jest ponad ligę

- Są mecze, które same z siebie wyzwalają dodatkową adrenalinę u wszystkich. Nie trzeba się na nie dodatkowo mobilizować. Mecz z Legią na pewno do takich należy. Wierzymy, że zagramy dobrze albo bardzo dobrze i wygramy – mówi przed niedzielnym meczem trener Rakowa Marek Papszun.



- Wiemy jakim Legia jest rywalem. Są głównym kandydatem do mistrzostwa, jak co roku. Rok temu im nie wyszło, ale trzeba pamiętać co wcześniej się działo. Wszystko wróciło u nich do stanu jaki był.







- W ostatnim meczu w Krakowie nie byliśmy w swojej normalnej dyspozycji. Skutki były dla nas bolesne. Słabsze mecze się jednak zdarzają. Nasi niektórzy zawodnicy byli zmęczeni i to jest normalne. Mieliśmy w dziesięć dni, cztery intensywne mecze, do tego podróże. Nie mieliśmy czasu na trening, tylko na regenerację i grę. Nie mogliśmy się przygotować do meczów jak inni. Zależało nam w tym spotkaniu na zwycięstwie, ale przeciwnik był bardzo skuteczny, wszystko im wychodziło. Sami się chyba nawet nie spodziewali, że tak łatwo im pójdzie. Na szczęście to już za nami.



- Wreszcie jesteśmy w takim momencie, że możemy dłużej popracować i przygotować się do meczu. Ostatni okres był mocno intensywny. Potrzebowaliśmy też chwilę oddechu i wierzę, że ten czas pozwoli nam wrócić do normalnej dyspozycji. Będziemy chcieli przed własną publicznością, w tym prestiżowym meczu z Legią pokazać się z lepszej strony.



- Zawodnicy nie są robotami, a nasz zespół nie jest ponad ligę. Nie wiem jakie są oczekiwania, co do naszej gry. Według mnie z czternastu meczów zagraliśmy dwa słabsze. To zdarza się chyba każdej drużynie. Nie można tu więc mówić o przeplatanej formie. W naszej lidze każdy rywalizuje z każdym, wszystko może się wydarzyć. Tu nikt nie ma łatwego meczu. Ta liga jest mega wyrównana i trzeba być w naprawdę dobrej dyspozycji, by wygrywać.



