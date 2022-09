Konferencja przedmeczowa

Runjaić: Będziemy chcieli wykorzystać nasz impet

Piątek, 9 września 2022 r. 13:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Po porażce w Krakowie Raków będzie starał się coś naprawić i zadośćuczynić kibicom. My też będziemy chcieli wykorzystać nasz impet. Będziemy grali agresywnie i będziemy chcieli pokazać jakość i wywieźć punkty z Częstochowy - mówi przed meczem z Rakowem Częstochowa trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.







- Nie chciałbym deprecjonować wartości innych spotkań, bo w Ekstraklasie każdy może wygrać z każdym, ale rzeczywiście to będzie mecz na szczycie, zmierzą się dwie mocne drużyny. Futbol to taki sport, że każdy sezon zaczyna się od zera, trzeba wyjść na boisko i coś udowodnić.



- Raków na pewno ma ambicje, by to spotkanie wygrać. Nie będzie się chował, bronił i wyczekiwał.Ruszy wysokim pressingiem przez całe 90 minut, może podejmować ryzyko i czasami im się to opłaca. Wystarczy zobaczyć tabelę. Będziemy musieli zagrać bardzo dobrze. Raków to zespół wybiegany, ma dużo argumentów i siłę. Oprócz tego są zdecydowani, mają dużo jakości jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Ivi, Tudor, Arsenić, Kun - mają dobre wyszkolenie techniczne.



- Na pewno będziemy musieli p0kazać nasze atuty zespołowe, czyli zaangażowanie i odwagę. Cieszę się na ten mecz. Po meczu będziemy mądrzejsi, ale przed meczem jest kilka znaków zapytania. Liczymy na wsparcie kibiców, wiemy że będziemy je mieli. Miałem ostatnio dwa spotkania z kibicami, było widać jak dla nich ważna jest Legia, sukcesy Legii. Będziemy chcieli ich uszczęśliwić naszą dobrą grą. Gwarancji dać nie można, ale możemy obiecać, że zaprezentujemy się od dobrej strony, pokażemy zaangażowanie, energię i wolę zwycięstwa i jak najwyższą jakość.



- Wyróżnienie dla trenera miesiąca bardzo mnie ucieszyło i zaskoczyło. Jak każde wyróżnienie w piłce, tak i to uzależnione jest od dobrej pracy całego zespołu. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z dyrektorem sportowym, ze wszystkimi asystentami, działem prasowym - to także ich zasługa. To bodziec dla nas i zachęta do dalszej pracy. Chcemy dostarczać radości naszym kibicom częściej niż raz w miesiącu.

Trzy zwycięstwa to stan na tę chwilę, jesteśmy dopiero na początku drogi. Chcemy skorzystać z tego impetu w meczu z Rakowem Częstochowa. Poczuliśmy ogień i widzę jak intensywne są jednostki treningowe, jak rywalizacja jest zacięta. Piłkarze mają motywację do gry, to dla mnie najważniejsze. Nie muszę zbyt wiele dodawać jako trener.



- Mamy wszystkich zawodników do dyspozycji oprócz Artura Jędrzejczyka. Blaz Kramer trenował, będziemy jeszcze musieli poczekać i podjąć decyzję, kogo zabieramy do autokaru. Możemy zagrać albo z Maikiem Nawrockim, albo z Lindsayem Rose. Mam zaufanie do obu tych zawodników.

Maik trenował już bez maski, w masce gra go ograniczała. Być może dopiero w niedzielę podejmiemy decyzję,o zagra za Jędrzejczyka.



- Bardzo cenię swojego kolegę, trenera Rakowa. Pracuje tam od 2016 roku i dokonał tam wielkich rzeczy. To bardzo duża osobowość, mają bardzo jasne koncepcje sportowe i je realizują. Mają odpowiedni dobór zawodników, w ostatnich latach stali się bardzo poważnym rywalem dla Legii Warszawa. Po raz kolejny to dowód na to, że ciągłość w piłce nożnej, strategia, metodyka i linia przynosi sukces. Zależy, jaki okres weźmiemy pod uwagę, jeśli np. 10 lat, to Legia jest faworytem, bo miała w tym czasie wiele tytułów mistrzowskich. Jeśli spojrzymy na perspektywę dwóch sezonów, to Raków w dwóch sezonach zdobył więcej niż Legia - 2 razy Puchar Polski i 2 razy Superpuchar. Ponadto Legia nie mogła wygrać w ostatnim sezonie z Rakowem. Spójrzmy na transfermarkt.pl i zobaczmy wartości drużyn - na pierwszym miejscu jest Lech, potem Raków, na trzecim Pogoń, a dopiero czwarta Legia, więc przez ostatnie kilka lat sporo się zmieniło.



- Wczoraj Lech zagrał bardzo dobrze, ale niestety nie zdobył punktu z Villarrealem. Pozostałe drużyny też mają takie ambicje, my też mamy i to są drużyny, które będą walczyć o tytuł mistrzowski. Wam zostawiam podjecie decyzji, kto jest faworytem meczu. To będzie zacięty i wyrównany mecz. Życzyłem Rakowowi, żeby zakwalifikował się do pucharów, ale taki jest futbol - jedna akcja zdecydowała, że nie awansował i tak samo jak my koncentruje się na Ekstraklasie i Pucharze Polski. Nie wiem, czy to będzie kluczowy mecz dla tych rozgrywek, ale będzie to bardzo ważny mecz.



Szachtar w LTC

- Mam nadzieję, że będzie okazja do spotkania. Cieszę się, że pojawiła się możliwość, by mogli się spokojnie przygotowywać do meczów w Lidze Mistrzów. Przez ostatnie 5 lat nie miałem zbyt dużo czasu, by podglądać innych trenerów, teraz na pewno skorzystam z tej okazji. Będzie jakaś wymiana doświadczeń, poglądów, może uda się rozegrać gierkę treningową. Zobaczymy. Przede wszystkim dzięki temu będziemy w Warszawie gości Ligę Mistrzów i na pewno obejrzę sobie te mecze na żywo przy Ł3.



