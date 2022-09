Szydłowski wicemistrzem Polski w kl. Finn

W Sopocie zakończyły się żeglarskie mistrzostwa Polski w klasie Finn, w których srebrny medal wywalczył zawodnik Legii, Bartosz Szydłowski . Legionista w klasyfikacji Open zajął miejsce trzecie, bowiem zwyciężył Niemiec, Stefa Waack. Szydłowski poszczególne wyścigi kończył na miejscach: 10, 3, (30 OSC), 1, 1, 2, 1, 1. Nasz zawodnik stracił cztery punkty do Andrzeja Romanowskiego, ale miał sporą, 13-punktową przewagę nad olejnym zawodnikiem. Czołówka MP w kl. Finn: 1. Andrzej Romanowski 15 pkt. 2. Bartosz Szydłowski (Legia) 19 pkt. 3. Marek Jarocki 32 pkt. 4. Artur Piernicki 33 pkt. 5. Bogusław Nowakowski 45 pkt.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.