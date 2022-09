Legioniści w jedenastce 8. kolejki Ekstraklasy

W ubiegły piątek Legia Warszawa wygrała 1-0 z Radomiakiem Radom w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Kacper Tobiasz oraz Rafał Augustyniak.



Tobiasz w meczu z Radomiakiem popisywał się świetnymi interwencjami i wielokrotnie uchronił drużynę przed stratą bramki. Zachował także swoje czwarte czyste konto w tym sezonie. Rafał Augustyniak natomiast zagrał bardzo dobry mecz w defensywie, był praktycznie nie do przejścia. Strzelił też piękną bramkę w 83. minucie, która ostatecznie dała „Wojskowym” zwycięstwo. To pierwsze takie wyróżnienie dla obu zawodników.