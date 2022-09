Pięciobój

Karbownik wicemistrzynią Świata U-19 w sztafecie mieszanej

Środa, 7 września 2022 r. 11:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa, Małgorzata Karbownik zdobyła srebrny medal mistrzostw Świata do lat 19 w sztafecie mieszanej wraz z Michałem Jabłońskim. Wczoraj w Lignano Sabbiadoro do rywalizacji przystąpiło 17 sztafet mieszanych. Karbownik i Jabłoński już w pierwszej konkurencji - konkursie szermierczym zajęli trzecie miejsce (20 zwycięskich trafień, 238 pkt.).



W pływaniu (2x100 metrów stylem dowolnym) polska sztafeta uzyskała drugi wynik (2:01.17 min.), co umocniło ich na trzeciej pozycji, z niewielką, dwusekundową stratą do prowadzących Niemców. Dzięki szybkiemu strzelaniu (11.20 i 8.75) i mocnemu tempu biegu Małgorzata Karbownik wyprowadziła polską sztafetę na prowadzenie. Jabłoński popełniając kilka błędów podczas pierwszego strzelania dał się wyprzedzić Meksykaninowi i ostatecznie dobiegł na metę jako drugi. Legionistka odebrała srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów.



W drugiej polskiej sztafecie startowała Maja Biernacka z Legii wraz z Hubertem Skibiakiem. Rywalizację sztafet ukończyli na miejscu 10., najlepiej spisując się w pływaniu (2:01.43 min., co było czwartym rezultatem tej konkurencji).



W konkursie indywidualnym U-17, awans do finału zapewniła sobie Hanna Jakubowska, która zajęła szóste miejsce w półfinale A.