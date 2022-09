Mecz z Wartą 9 października

Środa, 7 września 2022 r. 12:06 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono dokładny terminarz 12. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmie Wartę Poznań w niedzielę, 9 października o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie C+ Sport oraz TVP Sport.



Najbliższe mecze Legii:

11.09. (ND) 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

16.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Miedź Legnica

01.10. (SO) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

09.10. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań







