Powrót Kramera, rehabilitacja Kisiela

Środa, 7 września 2022 r. 14:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowe zajęcia piłkarzy Legii w LTC trwały dwie godziny. Nie różniły się od tych, które obserwowaliśmy w poprzednich mikrocyklach przygotowawczych do meczu. W pełnym treningu wziął udział Blaz Kramer, ale raczej nie będzie brany pod uwagę do kadry na starcie Rakowem. W tej chwili jedynym kontuzjowanym zawodnikiem z szerokiej kadry pierwszej drużyny jest Jakub Kisiel, który na początku sierpnia złamał kość śródstopia.



Zawodnik jednak nie próżnuje i codziennie rano rehabilituje się pod okiem fizjoterapeutów Legii. Dziś Bartosz Kot zorganizował mu wzmacnianie nogi na boisku do piłki plażowej. Dodatkowo lewa łydka stymulowana była prądem. Wszystko przebiega zgodnie z planem i w ciągu kilku tygodni młody 19-latek wróci do zajęć z piłką.



W meczu z Rakowem z powodu nadmiaru żółtych kartek nie zagra Artur Jędrzejczyk. Duże szanse by zająć jego miejsce ma Maik Nawrocki. Stoper trenuje już bez specjalistycznej maski i z gierek wynika, że szykowany jest do pierwszej jedenastki w niedzielę. Na pozostałych pozycjach nie spodziewamy się zbyt wielu zmian.



Po treningu piłkarze mieli drużynową sesję zdjęciową na tle ośrodka treningowego. Efekty już wkrótce na stronie klubu.