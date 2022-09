Maksymowicz i Wilanowski zwycięzcami PP w kl. Nautica

W Rewie odbyły się żeglarskie zawody Investa Cup w ramach Pucharu Polski 2022 klasy Nautica 450. Zwyciężyli w nich niesamowici zawodnicy Legii Warszawa - Łukasz Maksymowicz oraz Michał Wilanowski , którzy triumfowali w jedenastych zawodach z rzędu. Legioniści w Rewie poszczególne wyścigi kończyli na miejscach: 3, 1, 2, 1, 1 i 2. Z kolei na miejscu czwartym, z dziesięcioma punktami straty do miejsca na podium, zawody ukończyła druga legijna załoga w składzie Paweł Turczynowicz i Jan Turczynowicz , którzy kolejne wyścigi kończyli na miejscach: 3, 5, 12*, 7, 2, 8 i 4. W mistrzostwach Warszawy w klasie Optimist, Zofia Brdulak zajęła miejsce pierwsze, a Emilia Brdulak byłą druga. W roczniku młodszym trzecie miejsce zajęła Helena Kisiel . U chłopców też dwa pierwsze miejsca dla Legii - wygrał Stanisław Ługowski przed Jankiem Kurtyszem. Wśród młodszych na podium stanął Ignacy Sobczak .

