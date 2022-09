Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 19 września 2022 r. 10:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wrześniu rozegrane zostaną 2 mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Żaden z legionistów nie otrzymał powołania do pierwszej reprezentacji. Trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji wyjątkowo szeroką kadrę, bowiem z zawodników zagranicznych jedynie Filip Mladenović zyskał uznanie w oczach selekcjonera Serbii.



Powołania otrzymało natomiast kilku młodych piłkarzy Legii Warszawa - Kacper Tobiasz do U-21, a Jakub Murawski i Maksymilian Stangret do U-18, a także Filip Rejczyk na Turniej o Puchar Syrenki, który w tym roku odbędzie się na Mazowszu.







Legioniści w reprezentacjach:



U-21 mecze towarzyskie

powołani: Kacper Tobiasz

23.09. 16:30 Polska - Grecja (Białystok)

27.09. 17:30 Polska - Łotwa (Suwałki)



U-19 el. ME

powołani: Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce)

21.09. 18:00 Polska - Bośnia i Hercegowina (Gdynia)

24.09. 18:00 Polska - Estonia (Gdynia)

27.09. 14:00 Polska - Włochy (Gdynia)



U-18 Limoges Tournament, Francja

powołani: Jakub Murawski, Maksymilian Stangret

21.09. 16:00 Polska - Szkocja

23.09. 16:00 Polska - Estonia

25.09. 15:15 Francja - Polska



U-17 Turniej o Puchar Syrenki

powołani: Filip Rejczyk

23.09. 13:00 Polska – Uzbekistan (Grodzisk Mazowiecki)

25 i 27.09.



Reprezentacja A Liga Narodów

powołani: brak

22.09. 20:45 Polska - Holandia

25.09. 20:45 Walia - Polska



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Filip Mladenović (Serbia, Liga Narodów)

24.09. 20:45 Serbia - Szwecja

27.09. 20:45 Norwegia - Serbia