Rugby

Chcemy czegoś nowego - rozmowa z Danielem Gajdą prezesem Legia Rugby

Czwartek, 8 września 2022 r. 16:54 Qbas, źródło: Legionisci.com

W sobotę rugbyści Legii zainaugurują sezon 2022/23. O sytuacji w sekcji, sponsorach, planach, nadziejach i przyszłości porozmawialiśmy z prezesem Danielem Gajdą. Zapraszamy do lektury i na mecze przy Obrońców Tobruku 11.



Za chwilę start sezonu. Legia Rugby podobno silna jak nigdy i gotowa na wielkie rzeczy.

Daniel Gajda - W tym roku chcemy powalczyć o zwycięstwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie, w przerwie zimowej będziemy mądrzejsi. Wzmocniliśmy się solidnie, mamy kilka powrotów ważnych zawodników. Chcemy czegoś więcej, liczymy że będzie mocno. Jeszcze głośno nie mówimy o awansie, chcemy przede wszystkim awansować do play-off. Awans? Awans fajna sprawa, ale w grę wchodzą jeszcze kwestie finansowe. Jeśli już wejdziemy do Ekstraligi, to potrzebujemy dużo większych pieniędzy, by nie spaść z hukiem. To całkiem inny poziom sportowy i organizacyjny. Jesteśmy oczywiście świadomi, że w przypadku promocji potrzebowalibyśmy z sześciu-ośmiu zawodników doświadczonych w Ekstralidze, którzy zjedli zęby na rugby. Chcielibyśmy jednak tego zasmakować, zobaczyć z czym to się je, ale nie przez sezon, tylko dłużej.







Nastroje w Warszawie są optymistyczne. Na czym jest on zbudowany? Co powinno być waszym największym atutem?

- W zeszłym sezonie naszym celem było trzecie miejsce i udało się. Teraz pogadaliśmy i ustaliliśmy, że za cel przyjmujemy mistrzostwo ligi. Coraz fajniej wygląda to u nas organizacyjnie, coraz lepiej sportowo, dochodzą do nas doświadczeni zawodnicy, w tym dwóch Gruzinów, a może jeszcze kilku dojdzie. Mamy silniejszy skład, a to znaczy że możemy wypaść jeszcze lepiej. Wiemy też na co nas stać, czujemy się mocni, ciężko trenujemy. Jesteśmy więc zadowoleni z kroków, które już wykonaliśmy. Stąd ten optymizm.



Z kim przede wszystkim będziecie rywalizować o awans?

- Na pewno Budowlani Łódź, jak zawsze Sparta Jarocin. Zawsze mocny był Białystok, ale zobaczymy, jak to będzie w tym sezonie. Dochodzi nowy zespół: Hegemon Mysłowice. Beniaminek, ale wzmocniony zawodnikami, którzy ostatnio grali w Ekstralidze i dwoma graczami z Czech. Na pewno będą waleczni, twardzi, jak to chłopaki ze Śląska. Szykuje się ciekawy mecz otwarcia.





fot. Woytek / Legionisci.com



Zmierzycie się z nimi na inaugurację. Kiedy i gdzie?

- Sobota, 20:30, gramy na stadionie przy Obrońców Tobruku 11. Zapraszamy serdecznie, liczymy na gorący doping. Mecz będzie fajny, z oświetleniem jupiterów, a mamy nadzieję że będzie też racowisko.



Bilety?

- Bilety po 20 zł. Wiadomo, że nie jest to mało, ale każda wejściówka to ogromne wsparcie dla sekcji. Jakbyśmy sprzedali 300-350 biletów, to zwróciłyby się nam koszty organizacji. Bardzo więc liczymy na kibiców. Gramy na Bemowie, bo to stadion, który odpowiada standardem potrzebom naszym, sponsorów i telewizyjnych. Inaczej eksponuje się banery reklamowe w takim otoczeniu, można bez problemu przeprowadzić transmisję.



Kto wspiera sekcję organizacyjnie?

- Naszym głównym sponsorem InstaForex, firma brokerska. Oprócz tego mamy sponsorów barterowych. RahaFit, który nas zawsze leczy po kontuzjach i operacjach. Mamy Studio Format, drukarnię, jeden z naszych lepszych sponsorów, wykonują dla nas wspaniałą robotę. Jest Pasrtrami, którzy przygotowują nam posiłki. Mamy browar Perun, produkujący browar „Legia Rugby”. Wspiera nasz też delikatnie jeden z deweloperów, który nie chce się ujawniać. W tym sezonie doszła Skoda Auto Wimar, a jak się wszystko będzie dobrze układało, to jest szansa na dłuższą i bliższą współpracę. Nowym partnerem jest też Asomed, zajmujący się m. in. produkcją protez. Kręcą się też potencjalni nowi sponsorzy, jesteśmy po kilku ciekawych rozmowach i myślę, że coś z tego będzie. A zapowiadają się kolejne. W każdym razie coś się dzieje i dobrze to rokuje na przyszłość. Jest dużo lepiej niż było.



A jak jeszcze mogą wam pomóc kibice?

- Wsparcie meczach jest dla nas bardzo ważne, ale mamy też klub 200. Każdy kto chce może zostać naszym partnerem jeśli wpłaci minimum 200 zł miesięcznie. Chcemy stworzyć społeczność klubowiczów. Każdy z nich otrzymuje certyfikat ze zdjęciem, klubowe gadżety, zaproszenia na mecze, newsletter z bieżącymi informacjami, o tym co w sekcji, co u nas, co u dziewczyn, co u młodzieży. Planujemy też organizować spotkania z drużyną. Wspierać nas można oczywiście też w inny sposób: może któryś z kibiców zna kogoś, kto by chciał nam pomóc albo sam ma firmę mogącą dorzucić parę złotych? To nie są tak duże kwoty jak w piłce nożnej, a nawet tak z 50 razy mniejsze. Szukamy też grafika, który mógłby wesprzeć sekcję.





fot. Woytek / Legionisci.com



W tym sezonie wystawicie też drużynę w siedmioosobowym rugby.

- Pierwszy raz seniorzy zagrają w mistrzostwach Polski „siódemek”. No i tu liczymy na coś więcej (uśmiech). Będziemy mieli pakę „Galacticos”. Udało się ściągnąć kilku ciekawych zawodników, w tym dwóch reprezentantów Polski. Niestety nie będą mogli występować w „piętnastkach”, bo grają w innych klubach. Będą trzy turnieje mistrzowskie. Pierwszy odbędzie się 29 października w Białymstoku. Drugi w kwietniu albo maju, to nie jest jeszcze ustalone. Jeśli zdobędziemy określoną liczbę punktów, to my będziemy pierwsi do organizacji turnieju finałowego.



Wspomniałeś o dziewczynach.

- Mamy drużynę w siedmioosobowym rugby kobiet. Znów będą walczyć o medale, jak co roku. Mają już dwa srebrne i dwa brązowe, liczymy zatem na złoto. Pamiętamy oczywiście o tym, że Lechia Gdańsk to zespół naszpikowany gwiazdami polskiej ligi. 10 razy z rzędu mistrz kraju. Będzie ciężko, ale nie zamierzamy odpuszczać. Gdzieś tam trochę krwi im już psujemy. Mamy już trzy reprezentantki kraju, które regularnie jeżdżą na kadrę. Dwie są właśnie na mistrzostwa świata w RPA i liczymy tam na miejsce w pierwszej dziesiątce. U dziewczyn zawsze ciekawie. Reprezentacja zdobyła mistrzostwo Europy, była o włos od kwalifikacji do World Series, czyli takiego topowego turnieju.



A jak młodzież?

- Ostatnio było ciężko, bo COVID nas wykończył, ale wracamy. Zgłosiliśmy drużynę do II ligi w „piętnastkach”, w której będą grali nasi kadeci, a zagramy też w mistrzostwach Polski w „siódemkach” kadetów. To będą dla tych chłopców pierwsze mecze, pierwsze turnieje. Regularnie trenują dopiero od pół roku i jeszcze dużo nauki przed nimi. Początki będą ciężkie, zapłacimy frycowe, ale chłopaki muszą się oswajać. Mają po 14-16 lat, dużo pracy przed nimi, ale za trzy-cztery lata chcemy mieć z nich pociechę w seniorach. Za dwa lata będą juniorami i wówczas ich z pewnością wystawimy w mistrzostwach Polski juniorów.



Wracamy do tego optymizmu. Wygląda to dobrze.

- Nie jest lekko, a prawdę mówiąc bardzo ciężko, ale mobilizujemy się. Chłopaki na co dzień się uczą, pracują, ale popołudniami ostro trenują, walczymy za Legię. Kochamy ten klub i dlatego to robimy.



Ze wsparciem kibiców może się wam udać.

- Na pewno go bardzo potrzebujemy. Byłoby super, gdyby przychodziło te kilkaset osób na mecze i dopingowały nas. Chłopaki czuliby się mocniej, a goście presję. Może się oczywiście okazać, że będziemy grać w tym samym czasie, co piłkarska Legia, ale nie mamy na to wpływu. Bierzemy boisko kiedy jest wolne, dostosowujemy się też do terminów, w tym telewizji, która przeprowadza relacje ze spotkań.



Gdzie będzie można obejrzeć transmisje z waszych meczów?

- Youtube, Facebook, ale jak byśmy byli w Ekstralidze to już na TVP Sport (śmiech). Miejmy nadzieję, że za sezon albo za dwa.



Chodzi ci po głowie ta Ekstraliga.

- Bardzo chcemy tam awansować. Gramy od kilku lat w I lidze, ograliśmy się już trochę. A wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy czegoś nowego. Nie będzie jednak łatwo. Po naszych wzmocnieniach byłem przekonany, że możemy awansować, ale konkurencja też nie próżnowała i szykuje się emocjonujący sezon.



Zapraszamy wszystkich serdecznie na nasze mecze. A kto nie może to na transmisje Facebookowe i Youtubowe i mamy gorącą prośbę o polubienie naszego fanpage`u na FB. Im nas więcej, tym łatwiej o powodzenie w rozmowach ze sponsorami.



Rozmawiał: Jakub Majewski



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby