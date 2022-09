Kosta Runjaić Trenerem Sierpnia w Ekstraklasie

Czwartek, 8 września 2022 r. 12:21 źródło: Ekstraklasa

Kosta Runjaić zwyciężył w głosowaniu na Trenera Sierpnia w Ekstraklasie. Dla niego to już piąta nagroda w karierze, ale pierwsza zdobyta w barwach Legii Warszawa.



Wojskowi w sierpniu zdobyli 10 na 12 możliwych punktów, dystansując wyraźnie konkurencję. Tylko oni w tym czasie nie ponieśli porażki, a 75% spotkań rozstrzygnęli na swoją korzyść (2-0 z Piastem Gliwice, 2-1 z Widzewem Łódź, 1-0 ze Stalą Mielec). Do tego dochodzi remis z Górnikiem Zabrze (2-2). Zanotowali przy tym ex aequo z Lechem z Lechem Poznań najlepszy bilans bramkowy (+4).



Dla Runjaicia to już piąta nagroda Trenera Miesiąca, poprzednio wygrywał w Pogoni Szczecin: 2018: październik, listopad; 2019: lipiec; 2020: grudzień. Poprzednio jako trener Legii wygrał Aleksandar Vuković w marcu 2022 roku, a także Czesław Michniewicz (2 razy) i Dean Klafurić (1 raz).