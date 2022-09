Bezpośrednią transmisję z meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA RAKÓW - LEGIA FORTUNA: 1 1.83 X 3.65 2 4.63

Monster (L) Miłkowice - 12 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

............................. Tobiasz ...........................

Johansson ... Rose ... Nawrocki .... Ribeiro

..................... Augustyniak .......................

Baku ........ Slisz ....... Sokołowski ....... Muci

..................... Carlitos ...............................

odpowiedz

Lemas - 12 minut temu, *.7.247 Ten mecz musimy wygrać, gryźć trawę i do przodu Legio ma odpowiedz

Cyniu - 19 minut temu, *.151.17 Kiełbachy w górę i dojeżdżamy częstochowską frajernie! odpowiedz

