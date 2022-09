Komentarze (106)

mks 1948 - 20 minut temu, *.plus.pl kosta jak dobrze ze odszedles odpowiedz

Echhh - 22 minuty temu, *.175.11 No to poszliście za ciosem, jak mówił trener przed meczem. Od początku sezonu duuuży fart. No to się skończył. Jestscie ......... i tyle w temacie. odpowiedz

grzesiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl Chyba Vuko wroci po tej rundzie odpowiedz

Atmosferović - 41 minut temu, *.plus.pl A czego się spodziewaliście po trenerze co wygrywa ze środkiem tabeli i kandydatami do spadku a z czołówka wszystko w plecy? Niestety ale z tym trenerem osiągniemy to samo co Pogoń ale po poprzednim sezonie to i tak będzie już postęp. odpowiedz

Leśny Dziadek - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @Atmosferović: Nie psuj atmosferovici...Jak rozumiem, z innym trenerem, tym składem i właścicielem klubu będziemy w L.M.???? odpowiedz

Jackson - 46 minut temu, *.chello.pl kiedy ostatnio taki wynik

pamiętam za Skorży Wisła Kraków - Legia 4-0 odpowiedz

Atmosferić - 44 minuty temu, *.orange.pl @Jackson: Sa pinto z Wisłą dostał tyle samo - i to był jego ostatni mecz, to samo powinno być z niemiaszkiem. odpowiedz

Jackson - 40 minut temu, *.chello.pl @Atmosferić:

dokładnie, jeździli na farcie, ale się skończyło

jak mawiał Nalberczak w filmie "Brunet wieczorową porą"-

- Ja to panie przez całe życie na farcie lecę, wie pan? I nigdy jeszcze nie wpadłem odpowiedz

zagrycha - 47 minut temu, *.vectranet.pl CI LUDZIE W OGÓLE CHARAKTERU NIE MAJĄ odpowiedz

Leśny Dziadek - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Wsadzili ogórki do maszyny i porządnie odarli ze złudzeń.... odpowiedz

Pusia - 48 minut temu, *.vectranet.pl Idzie jesień i liście musza zacząć spadać odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 49 minut temu, *.plus.pl Wreszcie ktoś obnażył słabości tych co farcili od początku, są ciency jak sik pająka, może to otworzy komuś oczy odpowiedz

Benit - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Runjaic pakuj walizkę miernoty weź slisza ze sobą. Jak można z takim kurnikiem przegrać 4-0 odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.chello.pl @Benit: W tym sezonie nie raz jeszcze przegramy. Mamy bowiem skład na miejsce w połowie tabeli co najwyżej. odpowiedz

Tts - 23 minuty temu, *.chello.pl @Benit: jakim kurnikiem bilu de odpowiedz

Zły - 50 minut temu, *.chello.pl trenejro daj im 3 dni wolnego bo wyglądają na zmeczonych,pajacu miduski przy takim zaangazowaniu pilkarzyków akcja z Autobusem sie znowu powtórzy,to nawet dziecko wie ,igrasz z ogniem,ale ze jeste g.upi to wiem ze bedzie sie działo,smutne odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.chello.pl Zagraliśmy z głównym kandydatem do tytułu na jego terenie. Porażka była mocno prawdopodobna, chociaż jej rozmiary zaskakują. Zapomnieliście drodzy Koledzy, że nie mamy celu sportowego??? odpowiedz

Zielu - 50 minut temu, *.centertel.pl Panie Boże świeć nad grą tej zbieraninki odpowiedz

BUBA - 50 minut temu, *.vectranet.pl K.... ale wstyd.Oni nie są gotowi psychicznie do bitwy z takim przeciwnikiem jak Raków.Grają jak panienki i przegrywają jak panienki.Koszulki po meczu czyste,fryzura starannie ułożona i wszystko jest ok odpowiedz

jim - 51 minut temu, *.tpnet.pl Kolejny "znakomity " mecz Josue w tym sezonie, myślę że trener powinien mu jeszcze dać wybijać piątki bo jeszcze tego nie spierd... odpowiedz

Tomek - 45 minut temu, *.191.250 @jim: jeden z niewielu kolegów który widzi jego dziadostwo odpowiedz

Anty Kosta - 36 minut temu, *.plus.pl @jim: Josue to najlepiej gra jak dostanie piłkę ale żeby powalczyć pobiegać to nie bo za niego ktoś musi biegać i walczyć a Josue ewentualnie poda na asystę coś tam wrzuci w pole karne i jeszcze pretensja wyskoczy że nie rozumieją jego zagrań po czym rywal rozpocznie akcje a on machnie łapami do kolegów żeby wracali a on poczeka na odebrana piłkę. odpowiedz

Pfff - 30 minut temu, *.chello.pl @Anty Kosta: Josue miał drugi wynik w przebiegnięgym dystansie. Rezerwowi utopili ten mecz. odpowiedz

Cyniek - 52 minuty temu, *.weserve.nl Ciekawe co powie niemiecki błazen mający się za trenera sądzę. Że jego dni już są policzone październik zapasem super wizja Miodka i Ziela był Vuko trzeba było sprowadzic cudaka niemieckiego odpowiedz

Olomanolo - 52 minuty temu, *.com.pl Marek Papszun !!! Marek Papszun !!!! odpowiedz

Kibic z what's up'a - 40 minut temu, *.plus.pl @Olomanolo: Slavia Praga !!! Slavia Praga!!! odpowiedz

Sebo(L) - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Tragedia, żenada. Nie było drużyny tylko jakiś zlepek ludzi, którzy trenują ze sobą od trzech dni. odpowiedz

Rysio - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Cztery bramki to już patologia i kryminał;( odpowiedz

wwwojtecky (L) - 53 minuty temu, *.netfala.pl Nic nie gramy. Nic! Katastroficzny piach odpowiedz

ivi - 54 minuty temu, *.orange.pl ale dziadostwo odpowiedz

Jano - 54 minuty temu, *.orange.pl ,banda śmieciarzy a nie piłkarzy!!!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 55 minut temu, *.164.9 Faul na Pichu w polui karnym. Bez reakcji. odpowiedz

Korda - 51 minut temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: tam był karny? Hahahaha. Proszę Cie. odpowiedz

Aron86 - 41 minut temu, *.play-internet.pl @Korda: taki sam jak na lopezie w pierwszej połowie . W jedną stronę gwizdamy? A za czysty wślizg Johanson dostaje kartkę? odpowiedz

pegiezet - 1 godzinę temu, *.chello.pl To co zrobil Sokolowski to mi smierdzi sprzedanym meczem. odpowiedz

Korda - 55 minut temu, *.centertel.pl @pegiezet:a te marne wypociny Wszołka? To co oni dzisiaj grają to jest parodia futbolu. Po takim meczu powinni iść z buta do domu. I właśnie padła bramka na 3-0. Dramat. Obrona to jest rozlazła jak galareta odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety z lepszymi drużynami przegrywamy. Raków jest za szybki dla obecnej Legii. Przebudowa drużyny musi nadal trwać. Legia potrzebuje lepszych graczy odpowiedz

Icognito - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kalwaryjskie dziady

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co za niespodzianka,trener który w Pogoni przegrywał wszystkie mecze "na szczycie" w Legii też przegrywa! odpowiedz

P(L)EBI - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mam tego dość. mioduski pakuj sie ! odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech się uczą szybkiej gry od Rakowa odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl gdzie są ci "mądrale" którzy tak jechali po mnie jak pisałem że nie mamy szans z Rakowem pokrytykujcie mnie teraz mądrale!!! odpowiedz

MATEK - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl DNO !!!!! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Sen się skończył . Grają słabiutko jak zawsze ale naprzeciw wreszcie normalna drużyna. I dobrze. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl no zbliża się 80 minuta ,czyli niedługo Legia walnie gola odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl @WdW: ech... słaby ze mnie wróżbita,no ale gol wpadł tylko nie tu gdzie powinien odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.com.pl taktycznie Papszun zmiótł Runjanicia z planszy,nawet przez minute nie było zagrożone zwycięstwo Rakowa w tym meczu odpowiedz

Karamba - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Ha ha koledzy gdzie ten ogień. Dziś przegramy 2:0 odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Slisz w skladzie i chyba mamy porazke... odpowiedz

Bu"L"i - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @gazza: ale to nie on jest najgorszy.... odpowiedz

Włosu - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Ten Slisz to taki Borysiuk tyko ze bez strzału i bez farta. No chciałbym go ocenić pozytywnie ale No dramat jest z chłopem odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Są ludzie którzy mają "osraną rękę " do czego się nie dotknął to wszystko partolą albo ściągają na siebie i wszystkich w pobliżu jakieś fatum,tak panie loczek to do pana,kilku trenerów ,kilkudziesieciu pilkarzy,cała akademia która i=jest kpiną,tylko ty zostałeś nie wymieniony .Zrób nam prezent i kup sobie taki Raków albo Amice a od nas sie odpie...l,papa odpowiedz

wróciLi z weseLa - 1 godzinę temu, *.151.151 TRENER ŚPI NIEODBIERA LEKCJI, WIDZIMY NIEPORADNOŚĆ ZERO SZYBKOŚCI ZWROTNOŚCI DOKLADNOŚCI STRATY I WOGLE JAK BY WSZYSCY Z WESELA WCZORAJ WRÓCILI... odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Słabo Legia. Oczy bolą od oglądania... odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Josue albo niecelne podanie albo strata odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl za padeke wszołka padaka rosołek,wiem ze jest niedziela ale takie zmiany to proszenie sie panie trenerze o zwolnienie z posady odpowiedz

szkLany roWER - 1 godzinę temu, *.151.151 NO TO DAWAJ KRAMERA!DA!RADE20MINUT!JEDNA DOBRA AKCJA!I GOL!CZY ZE SZKŁA JEST I SIE POTŁUCZE ZNOWU ... odpowiedz

Bu"L"i - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Komentarze Pana Ż. są naprawdę żenujące. Chce zabłysnąć ? odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy mu już zawsze z tym gównianym klubem będziemy zbierać łupnia? przecież to jest jakaś parodia - wpierw ten wieśniacki piast teraz to gówniarstwo... odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić: Wszystko się sprowadza do wybiagania i walki - nasza pożalsię drużyna nie walczy i nie biega tyle ile trzeba a ten kurnikowy klub tak. odpowiedz

Bu"L"i - 1 godzinę temu, *.inetia.pl aż żal patrzeć...... zero akcji... aby od siebie. Wcisną Tobiasza z piłką do bramki. odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wszołek całkowicie bez formy, zresztą większość piłkarzy, którzy przychodzą do Legii tracą formę odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl ku.wa zdejmijcie Wszołka bo coś mu sie porobilo pod sufitem ,nie biega,nie podaje,i gubi pilke w prostych sytuacjach,wygląda jak by był po litrze wodki,a do tego zamiast sie zmobilizowac to sie głupkowato usmiecha,cos tu smierdzi odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.164.9 Pich za Wszołka, gorzej nie będzie! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co to niby jest za zmiana Sokołowski za Baku,my sie mamy bronic czy atakować

Kramer za Baku

Muci gra wyżej ,a Slisz zostaje sam na 6 i ma tylko czyścić,jak odbierze to do Josue a ten na skrzydło do Muciego albo Wszołka ,a poźniej wrzutka na Kramera albo podanie do Carlitosa. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Martwi mnie ze nie widać u Nas progresu,fartem wygraliśmy pare meczy a teraz Raków,Lech i Pogoń na zweryfikuja,najgorsze jest ze nie widać zadnych założeń taktycznych,schematów,wszystko jest na czuja,wieć albo mamy wyjątkowo głupich kopaczy albo cały sztab trenerski jest do niczego,tylko że trwa to już kolejny sezon,wiec daj to do myślenia!!! odpowiedz

JAK AKADEMIA NIE DAJE SUKCESÓW TO ZMIEŃCIE NAZWE NA DOMEK LETNISKOWY MR MIODUSKIEGO - 1 godzinę temu, *.151.151 NIEWIEM NIE OGLĄDAM NA ŻYWO TO TAKI PROTEST ANTYZAWAŁOWY SERCA, ALE CZYTAM I SŁUCHAM CO SIE TAM KUR..DZIEJE CARLITOS PRZYSZEDL I POBRAŻALI SIE KAPUSTKI WSZOLKI, POKAZUJĄ JAK CHODŻ LUBIĄ GRE W LEGII, WSZYTKICH SŁABYCH DO ZMIANY AMBITNYCH MŁODYCH NA 2 POLOWE A KIEDY ?!ZA ROK?! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech mi ktos wyjasni,po jaka ......... zaczynamy gre od brankarza,skoro on podaje do obroncy obronca do brank.,ten znowu do obroncy,przeciwnik naciska i wybijamy na oslep albo w aut.

tak jest conajmniej od kilu spotkan,gramy za wolno ,brak rozegrania z pierwszej piłki,poza Josue i Carlitosem,ale oni maja tez granice swojej cierpliwości,jak do grudnia Josue nie przedłuży kontraktu to mamy pozamiataną runde wiosenna odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z Rakowem to trzeba trochę zaryzykować. Nie wystarczy poprawna gra i reagowanie na to co pokaże przeciwnik. Z 1:0 będzie cholernie ciężko wyciągnąć wynik. Kto jak to ale oni potrafią grać na wynik i skutecznie zabijać grę. Z nimi nie można stracić bramki odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.weserve.nl Mówiłem że. Jeszcze zatęsknimy za Vuko odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Na amatorskich boiskach jest lepszy poziom . Jest typowy kogel-mogel w ustawieniu i grze. Trener to ma jakiś pomysł odnośnie taktyki ? Bo jak na razie to grają na udo . Udo się lub nie udo . No i ten Wszołek bez formy . Ogólnie to nie mamy w ogóle skrzydłowych . odpowiedz

Zagłębiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Witam,może ktoś podać stream do meczu,z góry dzięki. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl No cóż to było do przewidzenia, jak o tym pisałem wcześniej to tu wszyscy mędrkowali, gdzie są teraz ci wszyscy mądrale i krytycy?????? odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie Boże świeć nad grą Mladenovicia,Johansona, Muciego,Wszołka, Baku, Sisza i Josue odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gra strasznie statyczna i wolna.Brak większego zdecydowania.Akcje Legii rozgrywane w ślamazarnym tempie.Brakuje szybkich wymian z pierwszej piłki aby napędzić atak.Wszystko to wygląda jak by było rozgrywane w zwolnionym tempie.Już wcześniej pisałem,że aby wygrać mecz trzeba go wybiegać,a na razie Legia biega...w miejscu. odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale oni grają na wstecznym tragedia koniec marzeń o mistrzu odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.191.250 Bez jaj. Flaki z olejem. Dla rakowa idealnie odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl WINCYJ SLISZA .......................... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.164.9 @Syn trenera: Daj sobie na wstrzymanie. Przywal się do Szweda i do Wszołka. odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Carlitos to jednak piłkarski analfabeta. Nigdy mnie nie przekonywał i pewnie nie przekona. odpowiedz

Qw - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ale padają ja prdl ile tak można grac odpowiedz

pegiezet - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy ktos im moze przekazac, ze oni maja grac do bramki przeciwnika, a nie do swojej. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Ach,te potężne bomby Wszołka! odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl Strasznie wygląda ta gra ,żadnego progresu nie widać od 5 meczów ,wiem że trenera rozlicza się za wyniki a te są nadspodziewanie dobre ale ja tu widzę straszny minimalizm i w taktyce i w stylu gry,z czym do Europy odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Skoro gra Slisz to będzie oklep od wsiokow odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Komentarz Canal Plus to jest jakaś kpina. Te mendy są antylegijni. odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adi :

To już jest stały punkt programu.Cały tydzień zakompleksiona chłopina czeka żeby poujadać.. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Nie wiem dla mnie padolino… odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.164.9 Tradycyjne otwarcie Wszołka: dwie sytuacje i dwa niecelne podania w pole karne. To już staje się nudne.. odpowiedz

Hfb - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Proszę o linka odpowiedz

pegiezet - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hfb: https://strims.top/RakowCzestochowaLegiaWarszawa.php?source=5 odpowiedz

aMICA już sie cieszyŁA a tu 2-2! - 2 godziny temu, *.151.151 POGOŃ GRANATOWO BORDOWI 2-2 AMICA WRONKI, TERAZ!LEGIA!goLe!i!mamy!Lidera! odpowiedz

Sraków - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To ma być stadion? :o odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.net.pl Zapoda ktoś linka? odpowiedz

O(L) AF - 2 godziny temu, *.autocom.pl Bedzie lypa???? odpowiedz

Przepraszam bardzo którędy do Baku Bakowa? - 3 godziny temu, *.105.245 Baku Baku dzisiaj walnie hadtrika. odpowiedz

P(L)EBI - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Do spodu z nimi. 0-3 dokładny wynik. Pozdrowienia dla ‚trenera ‚ obowiazkowo odpowiedz

P(L)EBAN - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Di: tak się nazywasz? odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

............................. Tobiasz ...........................

Johansson ... Rose ... Nawrocki .... Ribeiro

..................... Augustyniak .......................

Baku ........ Slisz ....... Sokołowski ....... Muci

..................... Carlitos ...............................

Lemas - 3 godziny temu, *.7.247 Ten mecz musimy wygrać, gryźć trawę i do przodu Legio ma odpowiedz

Cyniu - 4 godziny temu, *.151.17 Kiełbachy w górę i dojeżdżamy częstochowską frajernie! odpowiedz

