Konferencja pomeczowa

Runjaić: To dla nas lekcja

Niedziela, 11 września 2022 r. 20:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Co mogę powiedzieć po porażce 0-4. Nie taki był nasz plan, żeby przegrać tak wysoko, jak pograliśmy. Początek spotkania był wyrównany, oba zespoły grały swoją grę, chciały trzymać piłkę, grać pressingiem, podchodzić do rywala i wykorzystywać strefy 2 i 3. Na początku mieliśmy kilka dobrych momentów.







Przy rzucie karnym na 0-1 mieliśmy trochę pecha, ale takie sytuacje zdarzają się w piłce. Z mojej perspektywy, po stracie bramki graliśmy pasywnie. W drugiej połowie zabrakło determinacji, ale Raków bronił się bardzo dobrze. Drugi gol został stracony po zbyt prostym błędzie i to zamknęło już to spotkanie. Gole 3, 4 i 5 padły, bo graliśmy już na zbyt dużym ryzyku, nie utrzymaliśmy formacji. To dla nas lekcja. Czekamy już na piątkowe spotkanie i oczekuję lepszej gry. Ważne, żeby wygrać przed przerwą.



Porażki w sporcie mogą się zdarzyć, przyjmuję je jako lekcję i biorę za nie odpowiedzialność. Myślę, że kolejne spotkanie będzie już lepsze, postaramy się wygrać.