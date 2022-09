Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Albert Różycki



KIBIC - 39 sekund temu, *.vectranet.pl I wielki apel do prowadzącego doping, zmieniaj repertuar bo już do porzygu jest ta mizerna przyśpiewka gdybym jeszcze raz.... Naprawdę jest to żałosne przez tyle minut to śpiewać odpowiedz

Zielu - 3 minuty temu, *.centertel.pl Co to znaczy nie sprostali?

Nie grali, nie biegali, nie gryźli trawy, nie zapier.alali odpowiedz

bum - 3 minuty temu, *.virginm.net Okrutny wpierdol

Wszołek brak słów na cb odpowiedz

Pajda - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Rozśmieszył mnie nagłówek artykułu. "Nie sprostali' odpowiedz

MOKOTÓW - 6 minut temu, *.autocom.pl Gratulacje, Panie trenerze Papszun, pięknie Pan Legię rozkminilł, brawo. odpowiedz

Marianek - 6 minut temu, *.tpnet.pl Ale jestem wku....r...w...i..o...my. wy.....r....ali nas jak tanią dzi......f(w)....kę.

odpowiedz

KIBIC - 7 minut temu, *.vectranet.pl Ja od początku to mówiłem i będę nadal powtarzał bo wszystko na to wskazuje. Z tym trenerem będziemy jedynie w czołówce tabeli nie zdobędziemy z nim nic. Tak jak z pogonią nie był w stanie zdobyć tytułu tak nie zdobędzie z nami. To jest trener dobry na średnie drużyny typu jagiellonia wisła płock zagłębie. Z nim nic dobrego nas nie czeka odpowiedz

Korek - 1 minutę temu, *.wanadoo.fr @KIBIC: a my jacy jesteśmy,silni? Tez przeciętni,lub słabi.Dziwie się jak prezes mógł zatrudnić trenera który w Pogoni sobie nie poradził. odpowiedz

skrzat - 10 minut temu, *.centertel.pl przynajmniej nic nie wskazuje że będą walczyć o utrzymanie...niezle dziadostwo prezentują.... odpowiedz

MarioL - 6 minut temu, *.wanadoo.fr @skrzat: oj różnie to może być. odpowiedz

@Do redakcji - 10 minut temu, *.plus.pl Bardzo prosimy o wypisanie ile razy Legia przegrała wyżej w lidze w historii! Dwa, może trzy razy?! Kompletny blamaż! odpowiedz

MarioL - 12 minut temu, *.wanadoo.fr No niestety ale taka jest rzeczywistość.podobne wyniki będą się powtarzać.Prawda jest taka że jesteśmy słabi,mamy marnych piłkarzy z kiepskim trenerem,a o prezesie nie ma co wspominać.Obiektywnie zasługujemy i pewnie na koniec zajmiemy miejsce w dolnej części tebeli.Z bólem serca,ale nadeszły dla nasz ciężkie lata. odpowiedz

Wariat - 13 minut temu, *.vectranet.pl Josue to coś na wzór pajaca...gość całkowicie bez formy, bez niczego, jedynie co umie to kółka robić i zaliczać straty. Czas na ławkę z nim, Wszołkiem, Sliszem, Mladenoviciem i jeszcze kilkoma gamoniami, niestety inaczej nazwać ich nie można. Do roboty k... a nie 3 dni przerwy po meczu z Radomiakiem. Josue weź się za wyrzuty z autu, bo nic innego nie umiesz robić na boisku. Na treningu tylko autu trenuj, to może chociaż to opanujesz w miarę dobrze odpowiedz

Jak zwykle - 15 minut temu, *.88.152 KUPUJCIE dalej koszulki,pamiatki i karnety :) odpowiedz

ZenekL3 - 16 minut temu, *.chello.pl Zasłużona porażka adekwatna do gry. Wygrała drużyna z bogatszego klubu do tego lepiej zarządzanego nie od wczoraj tylko od kilku lat. Wystarczy spojrzeć na ławki rezerwowych kiedy mają być przeprowadzone zmiany Everest w rakowie i nasza Gubałówka. odpowiedz

Legionista - 16 minut temu, *.play-internet.pl Zieliński pojechał na zasłużony urlop, zadowolony ze składu, z transferow. Runajc daje 3 dni na zgubienie formy po Radomiaku. To odpoczęli. Legia, drużyna nie ma dna, ale z takiego materiału ludzkiego co można uszyć? odpowiedz

melon - 19 minut temu, *.vectranet.pl Zadecydowała 1 bramka. Bezmyślny faul w polu karnym i po zawodach. Wiadomo jaką drużynę ma Raków kiedy wygrywa 1:0 odpowiedz

Kibic79 - 19 minut temu, *.com.pl Ostatnie wyniki były lepsze jak gra . Dzis raków pokazał ile są warci "te" grajki . Sprowadzeni na ziemie . odpowiedz

AntyWszołek - 20 minut temu, *.105.245 Najlepszy wahadłowy lidera Bundesligi (Union Berlin) znowu się obsrał na kakaowo. Wszołek WON! odpowiedz

ZenekL3 - 15 minut temu, *.chello.pl @AntyWszołek: Zagrał przesłabo ale dużo gorszy był Chukwu na drugim skrzydle. odpowiedz

AntyWszołek - 4 minuty temu, *.105.245 @ZenekL3: To nie Chukwu tylko Ogbuke. odpowiedz

Ktos - 21 minut temu, *.play-internet.pl 4-0 to znaczy czwarte miejsce na koniec za rakowem lechem i pogonią odpowiedz

Real Dedi - 22 minuty temu, *.plus.pl Te nasze podania w drugiej połowie.... I Slisz miał wyłożoną piłkę na strzały z daleka, a on trzy razy schodzi do boku... Carlitos fatalnie. Wydaje mi się że w tym sezonie to walczymy najwyżej o tą ligę konferencji co i tak będzie sukcesem miejsce na podium, kiedyś noe było tak dobrych rywali jak Pogoń, Raków i było łatwiej o Mistrza. odpowiedz

Legionista - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Pompowanie balonika przez tydzień, wywiad złotoustego Zielińskiego , wypowiedzi przedmeczowe Runajca. Juz z pucharami się witali. Jak jest dobrze jaki zachwyt? A tu gong. Zawodnicy pod forma, 2 linii nie ma. A Jedza 100 kartek w 350 meczach Legii więc powinien płacić sporą karę za każde żółtko. Drużyny nie ma. Zespołu nie ma . odpowiedz

Olomanolo - 23 minuty temu, *.com.pl Wymęczone 1-0 z Radomiakiem i trener euforia już ma super drużynę a tu niespodzianka a gdzie jeszcze Pogoń ? Łach z posrania tam też będzie ciężko .Co do Wszołka to mam wrażenie że już mu się Legia znudziła - ale to moje zdanie odpowiedz

Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl Was wir spielen Herr Runjaic? Wir spielen eine große Scheisse!!! Aco Vukovic zurück!!! Herr Runjaic geht weg. Du bist ein Trainer? Hihihihihi odpowiedz

Darek - 24 minuty temu, *.tpnet.pl Ale obciach. Wstyd i hańba. odpowiedz

Maverick - 26 minut temu, *.vectranet.pl Noi dobra hehehe.Raków nas wyjaśnił.Niestety ale tak czułem.Mimo ze odpadli ze slavią,która jest przeciętna to póki co jest to drużyna która bije nas o kilka klas.Z przebiegu meczu to może powinno być 6-1.

I ani Carlitos ani Nawrocki,Jędrzejczyk pożal się Boże,ani Runjaic ani ktokolwiek inny nie jest w stanie wyciągnąć te drużynę do góry. Na dzisiejszy dzień absolutnie nie jest to drużyna na jakie kolwiek europejskie puchary. A szkoda bo jest to kwintesencja futbolu.

Trzeba się z tym pogodzić bo wydaje mi się ze absolutnie przez najbliższe lata legia nie będzie stanowić solidnej drużyny która ma reprezentować Polskę w europie.I żadne pojedyncze zwycięstwa po 1-0 tutaj niczego nie zmienia.Choć przyznam,że po tych drobnych zwycięstwach sie łudziłem.

Jak widać,NADZIEJA MATKĄ GŁUPICH!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Legionista - 20 minut temu, *.chello.pl @Maverick: Legia zawsze z wielkiej. Co to jest w wielu tu piszących (najprawdopodobniej są to kibice Legii), że nazwę naszego klubu piszą z małej litery a pozostałe nazwy własne z dużej. Tylko nie tłumaczcie się tym że szybko piszecie.Przed kliknięciem słowa "dodaj" warto sprawdzić swój tekst,no chyba że ktoś/coś was goni... odpowiedz

Pfff - 18 minut temu, *.chello.pl @Maverick: w punkt odpowiedz

Mok - 28 minut temu, *.chello.pl Ale koorwa wstyd odpowiedz

Hg - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Ten mecz utwierdza mnie w przekonaniu, że wybór Kosty zamiast Papszuna to duży błąd odpowiedz

Franio - 24 minuty temu, *.tpnet.pl @Hg: tu trener ma mniejsze znaczenie, ale porownaj Mioduskiego do Swierczewskiego... wnioski? odpowiedz

singspiel - 24 minuty temu, *.4.1 @Hg: jaki wybór? przecież Papszun sie do nas nie wybierał odpowiedz

Sebo(L) - 29 minut temu, *.vectranet.pl Jeśli w poprzednich meczach gra Legii wygladała jako tako tak dzisiaj nie można napisać kompletnie nic pozytywnego!Zero.Totalne zero.W zasadzie ani jednej sytuacji bramkowej ,ba ani jednej sytuacji,która mogła by się naprawdę podobać ze strony Legii.Wszystkie akcje "Wojskowych" prowadzone w "slow motion".Gra bez piłki w zasadzie nie istnieje stąd tak mało szybkich zagrań z pierwszej piłki,które mogłyby napędzić jakiś kontratak.Atak pozycyjny konstruowany bez pomysłu,wolno i chaotycznie.Trudno cokolwiek nawet napisać po tak kompromitującym meczu. odpowiedz

floyd - 29 minut temu, *.161.126 NO nie wierzę.. niektórzy nawet po takim laniu, gdzie ani przez sekundę nie byliśmy bliscy remisu nie mówiąc o zwycięstwie, dalej piszą że nie gramy źle...

Ludzie, 4:0! Czy Wy nie widzicie co wyprawia wszołek? Obrońcy? Bramkarz (niestety)? Skrzydłowi? Napastnicy? Przecież od początku sezonu my nic nie gramy.

Obejrzałem chwilę meczu Pogoń - Lech, no przy nas to oni wyglądali jak drużyny z premier league :)

mamy bardzo słabą drużynę, i od takiego Rakowa dzieli nas właśnie obecnie tyle, ile dostaliśmy w plecy.

Wake up odpowiedz

Arek - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Super bramkarz, super obrońcy i super wynik odpowiedz

Kibic - 30 minut temu, *.torun.pl Trener taktycznie znowu upokorzony. Mowilem, ze dopiero przed nim sie pojawia ludzie majacy pojecie o pilce. Dobrze, ze Skorzy nie ma, bo zawsze jedna kompromitacja mniej. Najwazniejsze, ze balonik mozna nadmuchiwac na Milecach czy Legnicach ;) Bedzie dobrze. Wszolek kozak, Carlitos to samo. Mistrz i europa stoja przed nami otworem. Mamy graczy, ktorych nikt z posrod 30 wyzej notowanych lig nie chce. Trener dobrze wiedzial, ze bez pucharow bedzie latwiej i cos ugra, bo gdyby byl po eliminacjach to dol tabeli murowany. Z gornikiem gdyby nie sedzia to tez miernota trenerska by nic nie ugrala. Caly sztab szkoleniowy jest na sredniaka ligowego, a nie na wyzsze cele. Dziwne, ze ludzie sie tak jaraja wymeconymi wygrami z Miecem czy Radomem. Przeciez to pokazuje jak slabi jestesmy. Nawet przed druzynami grajcymi w eliminacjach do pucharow nie ucieklismy punktowo, a w klubie i na trybunach radosc jak po zdobyciu mistrzostwa. Wygrana w Niecieczy pokazywana jako zdobycie twierdzy! Tu juz lepiej nie bedzie ale gorzej tak. Sczegolnie ze nikt juz o taczkach nie mysli ;) odpowiedz

Kami - 31 minut temu, *.play-internet.pl Co to kurwa było? odpowiedz

Ator - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Pan Sokołowski jeszcze w Piaście coś grał. Przyszedł do Legii i pół chłopa zostało. O Sliszowym to już nawet nie będę wspominać bo wiadomo o co chodzi. Dziwne, że tacy gracze grają w Legii odpowiedz

Mietek - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Proponuję teraz dac tym ciotom 4 dni wolnego. odpowiedz

Prion - 32 minuty temu, *.interkam.pl Gramy 9 kolejkę i nic w naszej grze się nie zmienia.dnooo...to za Vuko grali lepiej odpowiedz

Kiki - 33 minuty temu, *.plus.pl Nie sprostali i dupy dali. Jak widać lubią dawać na kolanach odpowiedz

ic - 34 minuty temu, *.orange.pl Masakra . Promocja antyfutbolu . Mecz pokazywać młodzieży - jak nie grać w piłkę nożną . odpowiedz

Z innej beczki - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Rozumiem że z Sosnowcem już się nie wspieramy?



Widzew - Legia

Ruch - Zagłębie S. odpowiedz

Ulrich - 24 minuty temu, *.orange.pl @Z innej beczki: było Zagłębie w Łodzi a konkretna nasza delegacja w Katowicach na Gks-ie. odpowiedz

P. - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Nie ma się co bulwersować. Słaba drużyna prowadzona przez słabego trenera przegrała z dobrą drużyną. Tylko wynik ciut za wysoki.. odpowiedz

Pfff - 35 minut temu, *.chello.pl Wejście sokołowskiego i picha zdemolowało grę Legii. odpowiedz

maik 83 - 36 minut temu, *.centertel.pl Niestety z rakowem amica pogonią tak to będzie wyglądać. za mocni na słabych zasłabi na mocnych odpowiedz

Vuko - 37 minut temu, *.play-internet.pl Naprawdę nie było źle. Sędzia nas skrzywdził.

Drużyna gra dobrze. odpowiedz

xcx - 37 minut temu, *.mm.pl niezła ściema powinno być lekko pięć bo spalonego nie było.. a wrzucającym czwie że są ciency po 4-0 gratulujemy ... odpowiedz

Wacha - 38 minut temu, *.jmdi.pl No przegraliśmy, nawet wysoko, ale momentami było ok, brakowało wykończenia. Bardziej wkur...zirytował mnie mecz z Górnikiem do 80 min. Tu graliśmy, nie ma co mówić, z mocną, dobrze poukładaną drużyną na jej terenie, głodnej sukcesu pi ostatniej dotkliwej porażce. Gdzie mogliby się odkuć lepiej niż na meczu z nami? Pomimo porażki i to tak wysokiej, myślę że jeszcze w tym sezonie będzie dobrze... odpowiedz

Pit - 38 minut temu, *.superonline.net Nie sprostali? Dali ciała. Dziadostwo jak zwykle. Wstyd i hańba.!Kopacze amatorzy. odpowiedz

robochłop - 38 minut temu, *.orange.pl to był pojedynek gołej dupy z batem... odpowiedz

gazza - 38 minut temu, *.inetia.pl Po co on wstawił to drewno Slisz ???

Wszołek to piłkarz bez formy - powinien grać zadarno bo za takie coś nie powinien dostać ani złotówki !

Johanson - to co wyprawia to zgroza - od razu do zwolnienia.

Mecz zawaliła obrona - tu największe luki. odpowiedz

Filemon - 38 minut temu, *.chello.pl jak mawiał Nalberczak

Ja to panie przez całe życie na farcie lecę, wie pan? I nigdy jeszcze nie wpadłem

(do pana Runjaic) odpowiedz

Papszun taktycznie zmiażdżył Runjaica, Raków zmiażdżył Legię - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Ten mecz pokazał, że Kosta 4-0 Runjaic to słaby trener. Papszun ośmieszył go taktycznie. To co dziś wyprawiał przy 3 golu widzewiak Augustyniak i przy 4 golu Nawrocki, to zachowanie grajków na poziomie B-klasy (z całym szacunkiem dla grających w B-klasie). Okazuje się, że pseudogwiazdorzy typu Jozue czy Carlitos przy dobrze poustawianej drużynie, konsekwentnie realizującej założenia taktyczne, nie bojącej się nazwy "Legia" nie istnieją. Ci z Rakowa robili z Jozue i Carlitosem co chcieli. Fakty są takie, że piłkarsko nasi nie mają startu do Rakowa. odpowiedz

SzB - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @Papszun taktycznie zmiażdżył Runjaica, Raków zmiażdżył Legię:

Dodałbym do tego Wszołka, który po podpisaniu z nami umowy nie gra komleptnie nic. odpowiedz

Papszun taktycznie zmiażdżył Runjaica, Raków zmiażdżył Legię - 29 minut temu, *.t-mobile.pl @SzB: Tak, masz rację. Wszołek plus "mistrzostwo" Sokołowskiego przy drugim golu. To przepuszczenie piłki przez niego, to piłkarski "majstersztyk". odpowiedz

wkashi - 39 minut temu, *.com.pl Solidny wynik odpowiedz

Zdzicho - 39 minut temu, *.tpnet.pl Mioduski? Co?...... ucz się od Świerczewskiego.... odpowiedz

Hiszpan - 39 minut temu, *.telnaptelecom.pl Słabiutki trener, słabi piłkarze. Niby się człowiek łudził ale w sumie dlaczego? Wynik był zdecydowanie lepszy niż gra , punkty nie oddawały tego piachu. Czas na powrót do realiów. Ciekawe co szwab powie??? odpowiedz

Adi - 39 minut temu, *.play-internet.pl Brawo chłopaki. Dno dna. odpowiedz

SzB - 40 minut temu, *.play-internet.pl Zweryfikował nas przeciętny Raków, który wcale wielkiej piłki nie prezentuje. Fart chyba się skończył. odpowiedz

Pfff - 22 minuty temu, *.chello.pl @SzB: jak na poziom ekstraklasy to bardzo dobry Raków i niestety Legia z fatalnymi grajkami wchodzącymi z ławki. Moim zdaniem rezerwowi położyli mecz. Rosołek, Pich i Sokołowski = granie 8 vs 11 odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 40 minut temu, *.play-internet.pl Miodkowi to chyba wszystkie loki się rozprostowały po tej kompromitacji. odpowiedz

Agostino - 23 minuty temu, *.chello.pl @Miasto dupiarza Rafałka:

na wszystkich częściach ciała odpowiedz

Jano - 40 minut temu, *.orange.pl tytuł powinien brzmieć "obsrani przed, w trakcie i po meczu"

odpowiedz

Sum - 41 minut temu, *.centertel.pl Niczym nie zaskoczyli. Ale dno. odpowiedz

W,urwiony - 41 minut temu, *.tpnet.pl Tak to jest jak się ściąga zawodników którzy zamiast grać odcinają kupony .. banda nieudaczników .. 90procent kadry pierwszego zespołu to nie są zawodnicy na mistrzostwo polski a co dopiero europiejskie puchary zal co z tego Klubu zrobił nieudacznik odpowiedz

Lachu - 41 minut temu, *.tpnet.pl I jak tam Kosta? Legia najlepsza jest? Wstyd... odpowiedz

Szymon - 41 minut temu, *.chello.pl Nie sprostali? Zmieńcie tytuł na : Obsrali się odpowiedz

Kami - 42 minuty temu, *.play-internet.pl No ale ze 4 w plecy?? odpowiedz

Januszek - 42 minuty temu, *.chello.pl Krecik ich gonil odpowiedz

kiku - 43 minuty temu, *.chello.pl Kolejny mecz, w którym przez Slisza oczy krwawią. :( odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 44 minuty temu, *.telefonica.de Dopóki MIODUSKI będzie okupował LEGIE takich kompromitacji będzie jeszcze więcej odpowiedz

Szpic - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Krótko: kompromitacja. odpowiedz

Jano - 44 minuty temu, *.orange.pl gdzie są ci "mądrale" którzy tak jechali po mnie jak pisałem że nie mamy szans z Rakowem pokrytykujcie mnie teraz mądrale!!! odpowiedz

mietowy - 45 minut temu, *.autocom.pl dzis bez zębów pszeszli tak obok zawodow powinni dygnac jeszcze do Swiatyni odpowiedz

tonton - 46 minut temu, *.206.41 Zero zaskoczenia, zero emocji odpowiedz

Leśny Dziadek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Dupy będą boleć bardzo długo..... odpowiedz

Czarny76 - 46 minut temu, *.. Mówiłem ze to nie jest trener na Legie… odpowiedz

lucho_83 - 47 minut temu, *.chello.pl Co to było? Za dużo wolnego chyba dostali po meczu z Radomiakiem... wstyd!!!! odpowiedz

Heh - 47 minut temu, *.160.148 Absolutnie bez zaskoczenia , zweryfikowali zespół który łudził się że może walczyć o mistrza ,jesteśmy drużyną na środek tabeli amen odpowiedz

Prion - 47 minut temu, *.interkam.pl Sokołowski dnooooo odpowiedz

Nie sprostali??? Się zesrali k...a - 47 minut temu, *.net.pl Co za kompromitacja. Juniorzy tak nie przegrywają. Co za pi...dy. K... Ale jestem wkur...ny. Deklasacja odpowiedz

Grzegorz - 47 minut temu, *.chello.pl Patałachy odpowiedz

Hitter - 47 minut temu, *.chello.pl kiedy ostatnio taki wynik

pamiętam za Skorży Wisła Kraków - Legia 4-0 odpowiedz

Tomek - 43 minuty temu, *.191.250 @Hitter: To nie sorzy tylko tego Freda Pinto odpowiedz

(L) - 43 minuty temu, *.net.pl @Hitter: ostatnio Wisła nas też pojechała 4-0 za portugalczyka odpowiedz

(L) - 32 minuty temu, *.net.pl @Tomek: dostaliśmy 4-0 i za czasów Pinto i w 2010 też 4-0 od krakowskich odpowiedz

