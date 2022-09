Powołania do reprezentacji Polski

Komentarze (7)

kimono - 1 godzinę temu, *.mm.pl Smieszny ten Michniewicz. Powoluje jakies no-nejmy typu Piotrowski, Żurkowski, Łęgowski, a nie może powołać Kapustki????? Przeciez on jest milion razy lepszy od tej trojki. Szkoda. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @kimono: Kapustka jest Totalnie bez formy jak cała Legia. Piotrowski gra w Łudogorcu co by nas pojechał tak jak Raków wczoraj... odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kimono: akurat Łęgowskiego to chciał u nas Kosta ale tamten dostał zapewnienie że będzie grał więcej u nowego trenera portowców i po temacie bylo a zamiast niego Runjaic dostał ... Picha Baku i Augustyniaka odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jestem zaskoczony, że Rosołek się nie załapał... odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Pawełek: razem ze Skibickim. Ale kto wie może ich forma w październiku w końcu wystrzeli po 4 latach i załapią się na mundial :) odpowiedz

Expert specjalistyczny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Pawełek: oszczedza ich na powazniejsze mecze odpowiedz

:) - 54 minuty temu, *.plus.pl @Expert specjalistyczny: zmęczeni i zajechania są prze Koste więc ich oszczędza jak Barca Lewandowskiego przed Bayernem oni muszą być w formie na mecz we Wronkach odpowiedz

