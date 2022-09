Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Wtorek, 13 września 2022 r. 10:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

Bardzo niskie oceny przyznaliście piłkarzom Legii za mecz z Rakowem. Nieźle oceniliście jedynie występ Kacpra Tobiasza - ocena 3 w skali 1-6. Najniższe noty trafiły do Pawła Wszołka i Patryka Sokołowskiego - po 1,4. W sumie oceniało 808 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9.







Tobiasz 3,0

Nawrocki 2,4

Muci 2,1

Carlitos 2,1

Kramer 2,0

Augustyniak 2,0

Kapustka 1,9

Josue 1,9

Mladenović 1,9

Slisz 1,8

Johansson 1,7

Pich 1,7

Rosołek 1,6

Baku 1,6

Sokołowski 1,4

Wszołek 1,4