Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Legioniści z rocznika 2010 rozegrali awansem spotkanie ligowe AP 11 Legionowo. Mimo mocno okrojonego składu, gracze z Łazienkowskiej pokazali się z całkiem dobrej strony, narzucając przez większość czasu swoje warunki gry. Udanie rozpoczęła udział w serii meczów towarzyskich w Austrii drużyna o rok starsza. Piłkarze Legii U14 zremisowali 1-1 z Red Bullem Salzburg, a następnie wygrali 3-0 z TSV 1860 Monachium Legia U14 na meczach towarzyskich w Austrii: Red Bull Salzburg/FC Liefering 2009 1-1 (1-1) Legia U14 Gule: 1-0 1 min. 1-1 4 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny) Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Piotr Bartnicki, Jakub Juszczak (19' Aleksander Marciniak) - Szymon Piasta (23' Franciszek Szydło), Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki - Igor Brzeziński [2010], Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko Legia U14 3-0 TSV 1860 Monachium Gole: 1-0 20 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Norbert Merchel) 2-0 24 min. Kazimierz Szydło 3-0 28 min. Oskar Maj (as. Fabian Mazur) Legia: Jan Pietrzak - Jan Rodak (16' Aleksander Marciniak), Ksawery Kopeć, Franciszek Szydło, Wojciech Paczosa - Bartosz Korżyński (16' Wojciech Chachuła), Piotr Bartnicki, Norbert Merchel (27' Bartosz Korżyńśki) - Igor Brzeziński [2010] (9' Oskar Maj), Edouard von Brandt-Etchemendigaray (20' Fabian Mazur), Szymon Piasta (25' Jakub Juszczak) Szymon Piasta (23' Franciszek Szydło), Norbert Merchel, Mateusz Strzelecki - Igor Brzeziński [2010], Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko I liga warszawska U13: Legia U13 - AP 11 Legionowo 2010 Strzały (celne)[20-40']: Legia 20 (18) - AP 11 4 (2) Legia: Olaf Szczęsny - Jan Szybicki, Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Franciszek Stępniewski, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Antoni Błoński, Kacper Jaczewski Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński

targówek - 2 godziny temu, *.orange.pl Panie Redaktorze nie wypada mylić się aż tak bardzo w realacji przy nazwiskach młodych legionistów . Raz pisze Pan Franciszek Szydło, raz Kazimierz Szydło, a z tego co wiem chodzi o tego samego zawodnika - nieprawdaż ? odpowiedz

