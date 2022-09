Pięciobój

Jakubowska 15. na ME U-17

Piątek, 9 września 2022 r. 14:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Włoszech podczas Mistrzostw Europy do lat 17 w pięcioboju nowoczesnym, rywalizowała zawodniczka Legii Warszawa, Hanna Jakubowska, która po bardzo udanym starcie w kwalifikacjach, zapewniła sobie miejsce w finale. Finałowa rywalizacja miała miejsce w czwartek.



Jakubowska bardzo dobrze rozpoczęła pływanie, osiągając jeszcze lepszy wynik niż w półfinale (2:21.79 min.) - 2:21.52 min. Straciła niespełna sekundę do najlepszej w tej konkurencji, Egipcjanki, Ritage Ramadan. Przed biegiem ze strzelaniem legionistka miała spore szanse na medal, ale niestety słaba skuteczność na strzelnicy przekreśliły medalowe nadzieje. Ostatecznie nasza zawodniczka ukończyła zawody na miejscu 15.