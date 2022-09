Koszykówka

Sparing: Astoria Bydgoszcz 72-85 Legia Warszawa

Sobota, 10 września 2022 r. 21:02 źródło: legiakosz.com

W sobotę koszykarze Legii rozegrali pierwszy mecz w ramach turnieju Abramczyk Cup, który w weekend odbywa się w Bydgoszczy. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego wygrali 85-72 z Astorią Bydgoszcz. W niedzielę Legia zmierzy się z Treflem Sopot, który pokonał w drugim półfinale Kinga Szczecin. Początek finałowego spotkania o godz. 16. Wstęp na Abramczyk Cup 2022 jest bezpłatny. Wszystkie spotkania rozgrywane będą w hali Immobile Łuczniczka przy ulicy Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.







Spotkanie rozgrywane w hali Immobile Łuczniczka było wyrównane od pierwszych minut, delikatną przewagę miała Legia, ale bydgoszczanie nie pozwalali rywalom na zbudowanie większego prowadzenia. Trener Wojciech Kamiński nie mógł skorzystać ze swojego podstawowego rozgrywającego, Raya McCalluma, który nie jest w pełni sił z powodu uciążliwego przeziębienia, a wobec braku Łukasza Koszarka, który pełni obowiązki dyrektora reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2022, szkoleniowiec posłał do boju 18-letniego Szymona Kołakowskiego. W pierwszej połowie najlepszymi strzelcami stołecznego klubu byli Geoffrey Groselle i Devyn Marble, ale Astoria nie odstawała w efekcie czego do przerwy był remis, 39:39.



Kolejne minuty miały podobny przebieg – cztery punkty – tyle wynosiła najwyższa przewaga Zielonych Kanonierów w trzeciej kwarcie meczu. Kiedy wydawało się, że losy spotkania będą rozstrzygać się w ostatnich minutach meczu, legioniści w końcu zdominowali boiskowe wydarzenia w ostatnich dziesięciu minutach gry, które wygrali aż 27:13. Liderem punktowym warszawian był Geoffrey Groselle, który uzbierał 25 „oczek” i 11 zbiórek. Legioniści zdominowali strefę podkoszową skąd zdobyli w całym meczu aż 60 punktów podczas gdy bydgoszczanie tylko 30. Ostatecznie Legia Warszawa pokonała Eneę Abramczyk Astorię Bydgoszcz 85:72 i w niedziele zagra w finale turnieju Abramczyk Cup. Zmierzy się tam z Treflem Sopot, który okazał się lepszy od Kinga Szczecin.



„Trwają przygotowania do nowego sezonu, który zbliża się nieuchronnie. Próbujemy kolejnych rozwiązań, sprawdzamy kolejne schematy gry i poprawiamy dotychczasowe błędy. Dziś niestety musieliśmy sobie radzić bez Raya, ale mimo to pokonaliśmy rywali. Jutro czeka nas mecz z Treflem, który na pewno będzie mocnym przeciwnikiem w nowym sezonie” – powiedział po meczu Devyn Marble.





Kwarty: 22-21, 17-18, 20-19, 13-27



Enea Abramczyk: Ben Simons 20, Eddy Polanco 14, Mike Smith 9,Piotr Wińkowski 8, Nick Muszyński 8, Aleksander Lewandowski 5, Michał Kołodziej 4, Michał Pluta 3, Igor Wadowski 1, Jakub Stupnicki 0, Jakub Karwowski 0, Jakub Ulczyński -





Legia: Geoffrey Groselle 25, Devyn Marble 18, Janis Berzins 17, Travis Leslie 12, Dariusz Wyka 6, Grzegorz Kamiński 5, Jakub Sadowski 2, Szymon Kołakowski 0



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz