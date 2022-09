Występ legionistek na MŚ w RPA

Kobieca reprezentacja Polski w rugby zajęła 10. miejsce na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w RPA. W finałach w Kapsztadzie wystąpiły dwie zawodniczki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk . Pierwszy dzień turnieju i porażka 7-39 z USA sprawiła, że Polki zamiast walki o medale (wygrany awansował do 1/4 finału) trafiły do rozgrywek Challenge Trophy i pozostała im walka o miejsca 9-16. Na tym etapie rywalizacji Polki pokonały Chinki 20-14 (5-7), następnie zwyciężyły również z Hiszpankami 19-10 (14-15), a w meczu o miejsce 9. przegrały 12-17 (12-5) z Japonkami.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.