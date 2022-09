Mecz w Płocku 14 października, zmiana terminu meczu z Wartą

Piątek, 9 września 2022 r. 16:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 13. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock w piątek, 14 października o godzinie 20:30. W związku z powyższym, można przypuszczać, że spotkanie obydwu zespołów w ramach 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się we wtorek, 18 października. Zmianie uległ termin meczu 12. kolejki z Wartą Poznań - spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 8 października.



Najbliższe mecze Legii:

11.09. (ND) 17:30 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

16.09. (PT) 20:30 Legia Warszawa - Miedź Legnica

01.10. (SO) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

08.10. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Warta Poznań

14.10. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

18.10. (WT) Wisła Płock - Legia Warszawa (PP)







