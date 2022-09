Kibice Miedzi przyjadą autokarami

Wtorek, 13 września 2022 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Miedzi Legnica w najbliższy piątek przyjadą do Warszawy transportem kołowym na spotkanie z Legią. Legniczanie prowadzą zapisy na wyjazd autokarowy, za który - wraz z biletem na mecz - zapłacą 185 złotych, a od środy - 200 zł. Osoby jadące samochodami, które zapiszą się na wyjazd do wtorku włącznie zapłacą 35 zł, zaś ci, którzy zapiszą się w ostatniej chwili - 50 zł.



Dla Miedzi będzie to pierwsza od lat wizyta na naszym stadionie. Ta z marca 2019 roku nie była dla nich udana. Wówczas w sektorze gości przy Łazienkowskiej zasiadło jedynie 8 fanów z Legnicy. Reszta grupy, licząca dokładnie 301 osób, w tym BKS Bielsko (67), Śląsk Wrocław (45) i Promień Żary (7) zaliczyli klasyczny niedojazd. Legniczanie mieli wówczas problemy na trasie z policją, która karała ich mandatami za byle wykroczenie i ostatecznie Miedź do stolicy dojechała mocno spóźniona, ale i tu natrafiła na problemy z policją i ochroną i ostatecznie na stadion nie weszła.